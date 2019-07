Na Pohode po európsky aj tento rok

Najväčší slovenský hudobný festival Pohoda sa už tu a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku bude na Pohode prítomné aj tento rok! V EÚ Fun Zóne čakajú jej návštevníkov zábavné súťaže a vedomostné hry, no aj množstvo užitočných informácií. V EUrópa stage bude na programe opäť niekoľko diskusií Café Európa na pútavé témy s výbornými hosťami.

Festival Pohoda každoročne prináša popri množstve kvalitnej hudby aj dokonalé všestranné vyžitie a zábavu, vrátane tanečných a kreatívnych workshopov, diskusií a ďalších zábavných aktivít. K tomuto koloritu činností prispeje aj tento rok Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku svojou EÚ Fun Zónou a EUrópa Stagom, kam vás srdečne pozývame.

„Teším sa, že aj tento rok môžeme byť partnerom festivalu Pohoda a že účastníci Pohody 2019 nájdu v areáli festivalu opäť aj EUrópa stage a EÚ Fun Zónu. Tento rok oslavujeme výročia významných historických udalostí, predovšetkým, 15. výročie vstupu Slovenska do EÚ, ale súčasne aj 30. výročie Nežnej revolúcie. Naše tematické aktivity budú inšpirované týmito výročiami, no súčasne účastníkom tento rok predstavíme aj prácu našich kolegov zo Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC), ktoré vedie slovenský generálny riaditeľ. Účastníci sa majú určite na čo tešiť. Či už ide o diskusie v EUrópa stagi, aktivity v EÚ Fun Zóne alebo prezentácie JRC,” uviedol Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Môžeme vám zaručiť, že u nás sa tento rok nudiť určite nebudete. Obľúbená interaktívna hra so súťažnými stanovišťami bude prebiehať v EÚ Fun Zóne aj tento rok. U EÚ kolesa šťastia si účastníci otestujú svoje vedomosti, na ostatných stanovištiach zase svoje jazykové kapacity či všeobecný prehľad a zabaviť sa budú môcť aj pri ďalších obľúbených aktivitách. Tento rok budeme mať pod spoločnou strechou európskeho stanu, popri už tradičných partneroch ako IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a SAAIC, aj špeciálne stanovište Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC). Toto si pre návštevníkov EÚ Fun Zóny pripravilo naozaj špeciálne aktivity. Medzi nimi bude testovanie virtuálnej reality. V nej vďaka spolupráci JRC a Prírodovedeckého múzea v Berlíne s jeho výstavou ARTEFACTS záujemcovia absolvujú prehliadku, na ktorej sa dozvedia ako ľudská aktivita ovplyvňuje prírodu a naše prostredie. Zabaviť sa budú môcť aj s netradičnou fotokabínou „Smile to Vote“, ktorá dokáže z úsmevu osoby predpovedať koho by pravdepodobne volila vo voľbách. Stačí sa usmiať na obrazovku, kde sa premietne niekoľko politických subjektov v Európskom parlamente a následne po naskenovaní tváre systém vyhodnotí, s ktorou stranou sa podľa biometrických údajov zhody tvárí najviac daná osoba v kabíne stotožňuje a ktorú by teda fotokabína v jej mene volila. Okrem týchto technologických vychytávok bude mať JRC pripravené aj kvízy, hry a predstaví niekoľko ďalších zaujímavých moderných zariadení.

Pre súťažiacich máme tento rok opäť pripravené zaujímavé odmeny, pričom v sobotu podvečer sa uskutoční aj veľké finále, v ktorom vyžrebujeme absolútnych víťazov. Tí, okrem zaujímavých hodnotných cien, môžu vyhrať aj hlavnú cenu, ktorou je poznávacia cesta do inštitúcií EÚ v Bruseli.

V EÚ Fun Zóne získajú záujemcovia aj všetky potrebné informácie o EÚ, o európskych programov, výhodách či aktuálnych európskych témach.

Náš pohodový EÚ program sa však nekončí vykročením zo stanu EÚ Fun Zóny. Na vedľajšom EUrópa stagi budú prebiehať diskusie Café Európa na aktuálne témy a so zaujímavými hosťami.

Hneď v piatok sa tradičný diskusný maratón v EUropa stagi rozbehne vo veľkom štýle. Na pravé poludnie (o 12. hodine) príde s návštevníkmi Pohody diskutovať Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky.

Po krátkej polhodinovej pauze bude nasledovať druhá piatková diskusia pod názvom „Dezinformácie na Slovensku a v EÚ“ (13:30 hod). Témam fake news, dezinformáciám a ich vplyvu na nás sa budú venovať hostia M. Richter, K. Klingová a V. Šucha.

V sobotu sa prvá diskusia Café Európa (o 12:00 hod) bude niesť v hudobnom duchu a ústrednou sa stane netradičná otázka či „Môžu gitary zachrániť svet?“. Nad touto otázkou sa zamyslia hostia F. Szép, Ch. Huber, A. Sarmast, M. Tóth.

Pohodová Café Európa ukončí svoju debatnú šnúru diskusiou pod názvom „Nežný zamat“ (o 13:30 hod), ktorej hosťami budú F. Gál a M. Kocáb.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku sa už teší na všetkých účastníkov Pohody 2019!

Viac informácií o európskych témach nájdete na www.europa.sk.