Forbes zverejnil mená 10 najlepšie platených celebrít: Rebríček ukázal smutnú pravdu

Americká speváčka Taylor Swift je najlepšie platenou celebritou podľa magazínu Forbes.

Dvadsaťdeväťročná rodáčka z Readingu v Pennsylvánii každoročný rebríček ovládla vďaka príjmom, ktoré pred zdanením dosiahli 185 miliónov dolárov (v prepočte 164,88 milióna eur). Tie pochádzajú najmä z turné Reputation, ktoré bolo podľa magazínu najziskovejším v amerických dejinách. V auguste by sa mal dostať na trh jej siedmy štúdiový album Lover. Swift pritom naposledy vládla rebríčku Celebrity 100 v roku 2016, keď jej nezdanené príjmy odhadli na 170 miliónov dolárov.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Druhá priečka patrí hviezde televízie a sociálnych médií Kylie Jenner, ktorej príjmy dosiahli 170 miliónov dolárov (151,52 milióna eur). Väčšinu ziskov jej pritom prinieslo podnikanie v oblasti kozmetiky. Losangeleskej rodáčke, ktorá 10. augusta oslávi 22. narodeniny, vlani patrila tretia priečka za hercom Georgeom Clooneym a boxerom Floydom Mayweatherom. Forbes pritom upozorňuje, že Swift a Jenner sú síce najlepšie platené celebrity roka, no do stovky sa dostalo celkovo len 16 žien, a medzi 34 športovcami dokonca nie je ani jedna.



Na treťom mieste je tento rok raper Kanye West so 150 miliónmi dolárov (133,69 milióna eur). Na štvrtej priečke je argentínsky futbalista Lionel Messi, päťka patrí britskému hudobníkovi Edovi Sheeranovi a do Top 10 sa dostali aj portugalský futbalista Cristiano Ronaldo, Brazílčan Neymar, americká rocková kapela The Eagles, televízny psychológ Dr Phil a mexický boxer Canelo Álvarez.

Nováčikmi v stovke sú napríklad k-popová skupina BTS na 43. mieste, speváčka Ariana Grande na 62. mieste, herec Chris Evans na 73. mieste, jeho kolega Paul Rudd na 83. priečke, ktorý si podľa odhadov pripísal na konto rovnakú sumu ako kapela Rolling Stones, či kanadský spevák Shawn Mendes na 98. mieste. Forbes sledoval zárobky celebrít od 1. júna 2018.1. Taylor Swift - 185 miliónov dolárov2. Kylie Jenner - 170 miliónov dolárov3. Kanye West - 150 miliónov dolárov4. Lionel Messi - 127 miliónov dolárov5. Ed Sheeran - 110 miliónov dolárov6. Cristiano Ronaldo - 109 miliónov dolárov7. Neymar - 105 miliónov dolárov8. The Eagles - 100 miliónov dolárov9. Dr. Phil McGraw - 95 miliónov dolárov10. Canelo Álvarez - 94 miliónov dolárov