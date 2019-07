Rozzúrený Greif si kopol do vlastných radov: Strácali sme lopty ako malí chlapci

Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava bol v stredajšom úvodnom zápase 1. predkola Ligy majstrov 2019/2020 niekoľko sekúnd od najtesnejšieho víťazstva 1:0 nad čiernohorskou Sutjeskou Nikšič.

Na konci päťminútového nadstaveného času však "belasí" neprerušili prienik Damira Kojaševiča a brankár Dominik Greif bol na jeho výstavnú strelu z 25 metrov prikrátky.

Gólman širšieho reprezentačného kádra bol po stretnutí poriadne nazlostený. Právom, keďže po množstve nepremenených šancí v podaní Slovana a výsledku 1:1 sú pred budúcotýždňovou odvetou v lepšej postupovej pozícii Čiernohorci. "To nie je smola, keď takýto zápas nevieme dohrať bez problémov. Neviem, kam sa naháňame. Strácame lopty ako mladí chlapci a hostia potom v poslednej sekunde vyrovnajú. Celý rok sa na to chystáme a trénujeme. Nedáme šance, nadrieme sa na jeden gól a potom si to na konci takto prehráme," čertil sa pri mikrofóne RTVS.

Napriek nepriaznivému výsledku myslí pozitívne pred druhým zápasom v Nikšiči. "Treba vychádzať z toho, čo je, nachystať sa na odvetu a postúpiť," dodal 22-ročný rodák z Bratislavy, ktorého meno sa pred niekoľkými dňami spomínalo v súvislosti s prestupom do portugalského veľkoklubu FC Porto.

Slovan pri súťažnom vstupe do ročníka 2019/2020 dlho nevedel nájsť recept na obranu súpera. Až v 82. min vymyslel maďarský stredopoliar Dávid Holman geniálnu "uličku" na krídelníka Erika Daniela, z ktorého prihrávky vyťažil Andraž Šporar. Namiesto toho, aby Slovan v závere "dorazil" súpera druhým gólom, v posledných sekundách inkasoval. "Nie je to dobrý výsledok. Boli sme lepší, mali sme veľa stopercentných šancí, ale sme spokojní aspoň s tým, čo sme ukázali na ihrisku. Do odvety však pôjdeme s jednoznačným cieľom vyhrať," poznamenal slovinský kanonier Bratislavčanov.

Úspešnejší z tejto dvojice v 2. predkole LM natrafí na APOEL Nikózia. Ak si chce Slovan po ôsmich rokoch v európskom pohári číslo jeden zopakovať konfrontáciu s týmto cyperským protivníkom, musí budúcu stredu v Čiernej Hore minimálne raz skórovať. V prípade vypadnutia poputuje do 2. predkola Európskej ligy, kde nastúpi proti horšiemu zo súboja medzi waleským The New Saints a kosovským KF Feronikeli.

"Hneď v 1. min sa šanca Mohu mohla skončiť gólom, neskôr Rataov pokus súper vykopol z bránkovej čiary. Nastúpili sme s ofenzívnejším rozostavením, chýbala nám však väčšia ponuková činnosť stredových hráčov. Mali viac pracovať medzi líniami súpera. Absentovala nám aj kvalita v krídelných priestoroch. Mrzí ma to, chceli sme zvíťaziť na nulu. Matematika je jasná, budeme musieť útočiť aj v odvete," skonštatoval na pozápasovej tlačovej konferencii tréner bratislavského Slovana Martin Ševela.

Slovan sa predtým v minulosti v pohárovej Európe nestretol so žiadnym čiernohorským tímom. Zástupcovia z tejto krajiny však v nedávnych sezónach natrafili na niekoľkých slovenských zástupcov. Budučnost Podgorica vlani v 1. predkole Európskej ligy nestačil na AS Trenčín, Spartak Trnava v rovnakej fáze tejto súťaže v edícii 2011/2012 prešiel cez FK Zeta Golubovci. Klub Mladost Podgorica (momentálne OFK Titograd, pozn.) však v 2. predkole EL 2013/2014 postúpil cez FK Senica.