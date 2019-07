Demolácia mesta v priamom prenose: V centre Bratislavy sa strhla brutálna bitka, lietali aj stoličky

Na Ventúrskej ulici v bratislavskom Starom Meste musela zasahovať polícia. Medzi desiatkami rozvášnených ľudí sa po 21. hodine strhla riadna mela, vzduchom lietali päste aj stoličky.



"Prijali sme tam oznámenie o bitke fanúšikov pod Michalskou bránou, to je všetko, čo momentálne k tomu vieme povedať. Viac informácií bude známych zrejme zajtra," uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková s tým, že nevie potvrdiť, či išlo skutočne o balkánskych fanúšikov. Polícia neskôr na sociálnej sieti upresnila, že mela sa strhla medzi fanúšikmi cudzích krajín. Na mieste zasahovali desiatky poriadkových jednotiek, ktoré zadržali minimálne 80 bitkárov.

"Bol som tam, katastrofa! Ledva sme ušli," ozval sa na Facebook Nového Času čitateľ Jano.

"Časť ulice je zdemolovaná, miesto je opáskované, sú tu policajní ťažkoodenci aj so psami," priblížil pre TASR Bratislavčan, ktorý je v súčasnosti priamo na mieste. Na ulici stále zasahujú okrem polície aj hasiči a záchranári. "Viacero ľudí je zranených," doplnil svedok udalosti.

Podľa našich informácií išlo o fanúšikov tímov Cracovia Krakow a Levski Sofia, spomínajú sa aj priaznivci Ajaxu Amsterdam. Vo štvrok sa na Slovensku odohrajú zápasy Európskej ligy. Cracovia Krakow hrá v Dunajskej Strede a tím Levski Sofia v Ružomberku.

"Výtržnosti futbalových fanúšikov v centre Bratislavy sú hrubým prejavom neúcty voči mestu, v ktorom žijeme, aj voči ľuďom, ktorí si užívajú jeho otvorenú a priateľskú atmosféru. Nikdy nepochopím ľudí, ktorí spájajú šport, zábavu alebo relax s násilím a ničením všetkého, čo im príde do cesty. Nikdy. Nechcem špekulovať, či niekto podcenil situáciu alebo ako sa takto mohla vymknúť kontrole. Ja nateraz vyjadrujem hlavne ľútosť nad zničeným majetkom a dúfam, že neprišlo k ujme na zdraví nevinných ľudí, ktorí si nič netušiac prišli užiť do mesta príjemný letný večer. Teraz zbierame ďalšie informácie a situáciu preverujeme priamo na mieste. V spolupráci so Starým Mestom tiež zabezpečujeme upratovanie, monitorovanie škôd a odstránenie následkov tejto bitky," reagoval na udalosti v centre mesta primátor Bratislavy Matúš Vallo.