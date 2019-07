Wimbledon čaká semifinále snov: Nadal vyzve odvekého rivala

Španielsky tenista Rafael Nadal po siedmykrát postúpil do semifinále mužskej dvojhry na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone.

V stredajšom štvrťfinále si poradil s Američanom Samom Querreym v troch setoch 7:5, 6:2, 6:2. V piatok čaká 33-ročného rodáka z Malorky jeho veľký rival, Švajčiar Roger Federer.

Rafael Nadal položil základ svojho postupu víťazstvom vo vyrovnanom prvom sete. Mohol ho ukončiť aj skôr, ale za stavu 5:4 stratil svoje podanie. Napokon zužitkoval až piaty setbal, hoci Američan predviedol 14 es. Nasledujúce sety už boli jasnou záležitosťou Nadala, ktorý v nich stratil len štyri gemy. "Som veľmi šťastný, že som opäť v semifinále. Bol to ťažký zápas proti veľmi silnému súperovi. Som spokojný s tým, ako som hral. V prvom sete som ustál niekoľko nebezpečných situácii. Potom to bolo lepšie a lepšie, za čo som veľmi vďačný," skonštatoval Španiel v televíznom rozhovore.

V semifinále wimbledonskej dvojhry figurujú traja najvyššie nasadení hráči (Djokovič, Federer, Nadal) a tiež Roberto Bautista-Agut, ktorému momentálne patrí v rebríčku ATP 22. miesto. Španielsko tak bude mať prvýkrát v histórii dvojnásobné zastúpenie v tejto fáze najslávnejšieho turnaja na svete. "Som šťastný za neho, po tom, akými veciam si musel prejsť. Je to úžasné, aký je silný a akú má vášeň pre tenis. Je to špeciálny deň pre španielsky tenis," vyjadril sa Nadal na adresu svojho krajana.

V súboji o finále čaká Rafaela Nadala 20-násobný grandslamový šampión a odveký rival Roger Federer. "Je to skvelé. Bude to ťažký zápas, ale momentálne som šťastný z dnešného víťazstva. Samozrejme, teším sa, že si zahrám proti Rogerovi vo Wimbledone po dlhom čase," vyjadril sa Španiel v televíznom rozhovore. Spomenutí velikáni svetového tenisu si zmerali sily v All England Clube trikrát - naposledy v roku 2008 v pamätnom finálovom dueli s víťazným koncom pre Nadala.

Dvojhra mužov - štvrťfinále:

Rafael Nadal (Šp.-3) - Sam Querrey (USA) 7:5, 6:2, 6:2

Roger Federer (Švaj.-2) - Kei Nišikori (Jap.-8) 4:6, 6:1, 6:4, 6:4

Novak Djokovič (Srb.-1) - David Goffin (Belg.-21) 6:4, 6:0, 6:2

Roberto Bautista-Agut (Šp.-23) - Guido Pella (Arg.-26) 7:5, 6:4, 3:6, 6:3