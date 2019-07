Muž s kontaktnými šošovkami bije na poplach: Vec, ktorú robí úplne každý, ho pripravila o zrak

Vyberať si šošovky z očí pred každou sprchou vie byť často dosť otravné, no každý, kto ich nosí, by tiež mal vedieť, ako veľmi to je dôležité.

Nick Humphreys (29) zo Shrewsbury vie o tom svoje. Ako napísal portál LadBible, Nick oslepol na jedno oko a musela mu byť vykonaná transplantácia rohovky. Podľa jeho lekára to začalo tým, že si pred sprchou nevybral šošovky a parazit sa mu tak mohol zahniezdiť v oku.

"Nič zlé som si o tom predtým nemyslel," povedal Nick. "."

"Doktori povedali, že si neboli istí, čo sa deje, až kým neprišli výsledky testov, ktoré potvrdili parazita Acanthamoeba keratitis (AK)," vysvetlil. AK je parazit, ktorý vzniká vo vode a taktiež vodou sa môže premiestniť do oka. "Šoféroval som do práce, keď som zrazu stratil zrak v pravom oku. Netuším, ako som v tej chvíli dokázal nenabúrať, ale netrvalo mi príliš dlho uvedomiť si, že potrebujem ísť do nemocnice," pokračoval Nick.

"Keď som konečne prekonal môj strach z vkladania šošoviek do očí, začal som si myslieť, že je to skvelá vec. Každé bežné ráno som vstal, vložil si ich do očí, išiel som do posilňovne, potom hneď do sprchy a tak do práce. Môžem úprimne povedať, že keby som mal najmenšie tušenie, že sa mi niečo také môže stať, nikdy by som šošovky nezačal používať. Je veľmi dôležité, aby sa ľudia dozvedeli, že sa toto môže stať iba vďaka niečomu tak prostému, ako je ísť do sprchy." spovedal sa Nick.

Nick momentálne spolupracuje s dobročinnou organizáciou Fight For Sight (Boj o zrak) na zvýšení povedomia o potrebe správnej starostlivosti o kontaktné šošovky, ako aj jasnejších informáciách na ich baleniach.