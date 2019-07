Exfrajer Celeste Buckingham vystrašil fanúšikov: Hrozivý záber priamo z chirurgického stola

Tak to vyzeralo poriadne bolestivo! Bývalý partner speváčky Celeste Buckingham (24), Aleš Mlátilík (41), priznal na sociálnej sieti nepríjemné zdravotné ťažkosti. Českého podnikateľa čakal plánovaný zákrok na chirurgii, kde mu museli ratovať obe ruky!

Mlátilík vydesil na sociálnych sieťach mnohých svojich známych, keď sa v príspevkoch „pochválil“ svojou návštevou chirugie na bratislavských Kramároch. Pre Nový Čas prezradil, že išlo o odstránenie niekoľkých lipomov, teda tukových nádorov. Zdá sa však, že Mlátilík zobral celú vec s nadhľadom a pokojom.

„Celkom veselá operácia,“ snažil sa vtipkovať na instagrame. „Prvá ruka je hotová, druhú to ešte čaká,“ napísal k záberu priamo z chirurgického stola Aleš. Český podnikateľ sa zviditeľnil počas účinkovania v Zľavovej polícii markizáckeho Telerána a takmer rok tvoril pár so speváčkou Celeste Buckingham. Aj napriek tomu, že to medzi nimi vyzeralo pomerne idylicky, nedávno dvojica ohlásila koniec vzťahu.