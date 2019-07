Emme Drobnej ide v pracovnom živote karta, no tento detail zo súkromia starostlivo skrývala: Utajený rozchod!

Už nie sú spolu! Speváčka Emma Drobná (25) sa preslávila v speváckej súťaži, po ktorej jej pristáva na stole jedna lukratívnejšia ponuka za druhou.

Okrem pôsobenia v šou Tvoja tvár znie povedome ju totiž Markíza obsadila aj do projektu Let´s Dance a momentálne zhrabla poriadny balík aj za reklamu pre internetový obchod. Okrem našliapnutia svojej kariéry však v speváckej súťaži stretla aj svoju lásku, keď si začala s kolegom Štěpánom Urbanom (21). Ako sa však ukázalo, zaľúbené hrdličky si už lietajú každá svojím smerom.

Emma a Štěpán sa spoznali počas svojho pôsobenia v speváckej súťaži ešte v roku 2015, kde si mladá dvojica ihneď padla do oka. Zaľúbenci spolu dokonca bojovali vo finále na jednom pódiu o prvenstvo a mastnú výhru 75-tisíc eur, ktorú si nakoniec odniesla Drobná. Svoju lásku však najprv držali v tajnosti a až po pár mesiacoch priznali, že tvoria pár. Odvtedy sa od seba nepohli ani na krok, vystupovali spolu a dokonca ruka v ruke chodili aj na rôzne spoločenské podujatia.

Po čase však popularita speváčky poriadne vzrástla úmerne aj s jej zárobkami. Podľa našich informácií prechádzal vzťah dvojice už dlhšie krízou a vyvrcholil aktuálnym rozchodom. V minulosti totiž bolo zvykom, že sa sprevádzali na akciách a svoje sociálne siete pravidelne zásobovali spoločnými snímkami či videami, no tomu je už dlhší čas koniec a dvojica akoby žila oddelene. Emma sa v poslednom čase ukazovala na verejnosti len s mamou alebo kamarátkou z rádia Bekou.

Po Urbanovi tak nebolo už ani stopy a ako neskôr vysvitlo, hudobníčka sa rozhodla vzťah ukončiť rovnako tajne, ako ho aj začala. Nový Čas sa s otázkami obrátil na speváčku, no tej do reči veľmi nebolo. „K svojmu súkromiu sa nevyjadrujem,“ odbila nás stroho Drobná, ktorá však rozchod nepoprela. Jej expriateľ Štěpán však až taký veľký problém nemal. „Ja neviem, prečo sa pýtate mňa, lebo je to už dosť dlhý čas, a keď sa nenahneváte, nebudem sa k tomu vyjadrovať. Nemám k tomu čo povedať,“ povedal Urban.

Vyšvihla sa hore

Isté však je, že Drobná sa na nedostatok práce či ponúk sťažovať nemôže. Hneď po víťazstve v speváckej súťaži si ju totiž kompetentní zo Záhorskej Bystrice poistili a ponúkli jej nielen účasť v úspešnom markizáckom megaprojekte Tvoja tvár znie povedome, ale aj v tanečnej relácii Let´s Dance. Aby toho nebolo málo, stala sa aj tvárou internetového obchodu, ktorý promuje nielen v televízii, ale aj na internete, a to za slušný balík peňazí. Jej hviezda teda závratne stúpla, zatiaľ čo jej partner zostával v jej tieni. Či bolo aj toto dôvodom ich rozchodu, však vedia len oni dvaja.

Emmine lukratívne kšefty

2015 Česko Slovenská SuperStar

2016 Tvoja tvár znie povedome Otvoriť galériu 2016 Tvoja tvár znie povedome Zdroj: tv markíza