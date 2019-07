Viliam si splnil detský sen: Architekt vyhráva jednu prestížnu súťaž v lietaní za druhou

Odmalička sníval o lietadlách, svoje sny po rokoch driny pretavil do reality.

Viliam Kubovčík (57) sedí v kokpite vetroňa od svojich 15 rokov. Napriek tomu, že sa chlap spod Tatier profesionálne venuje povolaniu architekta, so svojím koníčkom vyhráva jednu prestížnu súťaž za druhou. Niekoľkokrát sa stal majstrom Slovenska v lietaní na vetroňoch a na konte má aj umiestnenia v najlepšej svetovej a európskej štvorke.

Nie každému sa podarí splniť si svoje chlapčenské sny. Viliam Kubovčík (57) ich však dokonca posunul na ešte vyššiu métu – je v nich majster. „Vždy ma fascinovali lietadlá a plachetnice. Keď som dovŕšil pätnásť rokov, prihlásil som sa do Aeroklubu pri popradskom letisku a začal som lietať na vetroni. Dnes už mám, samozrejme, aj pilotný preukaz na motorové lietadlá, ale to ozajstné lietanie je určite vo vetroni,“ opisuje nadšene.

Lietanie je podľa neho alchýmia. „Existujú rôzne termické javy, ktoré viete využiť vo svoj prospech, no sú aj také, ktoré vás nekompromisne usadia na zem.Vetroňom sa dajú prekonávať stákilometrové vzdialenosti. Aj teraz na pretekoch v Martine to bolo do 500 kilometrov na jeden let,“ prezrádza svoj kumšt rodený Popradčan.

Práve v Martine získal Viliam Kubovčík posledný titul majstra Slovenska v bezmotorovom lietaní. Celkovo ich má 7, okrem nich má na konte aj 4. miesto na majstrovstvách Európy i sveta. „Dnes súťažím naozaj už len pre potešenie a na medzinárodné letecké súťaže som po 50-ke prestal chodiť úplne. Tam je to už o silných dravcoch, ale na medzinárodné zrazy stále chodím,“ dodal.

A kde všade si už počas desiatok rokov v kokpite zaletel? „Na všetkých kontinentoch okrem jedného – Antarktídy,“ dodáva Tatranec, ktorý má nalietaných viac ako 5-tisíc hodín. Potešenie mu však prináša i ďalšia disciplína, ktorou je jachting. Viackrát sa umiestnil na popredných miestach na jachtárskych medzinárodných súťažiach v Chorvátsku - naposledy získal 2. miesto na Viška Regate.

Najväčšie úspechy

- Majstrovstvá Slovenska v bezmotorovom lietaní - 7x 1. miesto

- Majstrovstvá sveta v bezmotorovom lietaní - 4. miesto

- Majstrovstvá Európy v bezmotorovom lietaní - 4. miesto