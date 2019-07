Iračan dostal za znásilnenie a vraždu dievčiny († 14) doživotie: Zarážajúce správanie muža na súde

Nemecký súd v stredu na doživotie poslal do väzenia Iračana, ktorý vlani znásilnil a zavraždil 14-ročné dievča. Informovala o tom agentúra DPA.

Prípad v krajine vyvolal veľké pobúrenie a proces sprevádzal veľký záujem médií. Rozsudok ešte nenadobudol právoplatnosť. Súd vo Wiesbadene vo verdikte zdôraznil závažnosť činu 22-ročného žiadateľa o azyl Alího B., ktorý tak podľa DPA nemôže počítať s možnosťou predčasného prepustenia po odpykaní 15 rokov. Podľa súdu by bolo predčasné prepustenie Alího B. po 15 rokoch neprimerané, pretože Susanna bola voči páchateľovi bezmocná.

Súd považuje za preukázané, že mladý muž vlani v máji v lesíku pri wiesbadenskej mestskej časti Erbenheim znásilnil a potom zavraždil školáčku Susanne z Mainzu. Jej telo bolo nájdené 6. júna vo vyhĺbenej diere neďaleko koľají. Dievča podľa obžaloby uškrtil po tom, čo mu pohrozilo, že kvôli znásilneniu pôjde na políciu. Po vražde z jej mobilu ešte napísal jej matke krátku správu, ktorá mala vyvolať dojem, že Susanna je v Paríži. Podľa sudcov je Alí B. "vysoko nebezpečný".

Vo svojom rozsudku sa trestná komora vyslovila pre ochrannú väzbu. Sklon k páchaniu ďalších trestných činov je u neho podľa súdu veľmi pravdepodobný, aj keď nie istý. Okrem toho Iračan podľa súdu neprejavil skutočnú ľútosť alebo súcit. Prijatím zodpovednosti by sa síce neodstránilo, čo sa stalo, ale Susannina matka by aspoň dostala šancu na nový začiatok v živote bez svojej dcéry, povedal predsedajúci sudca Jürgen Bonk. K tomu ale obžalovaný nebol ochotný, a možno ani schopný, dodal sudca. DPA pripomína, že obžalovaný sa Susanninej matke pred súdom ospravedlnil pri svojom záverečnom slove.

Matka zavraždenej Susanny po vyrieknutí rozsudku dala najavo čiastočnú úľavu. "Jednak som vďačná, že rozsudok vyznel takto. Ale na druhej strane mi to dcéru nevráti," konštatovala matka. Súd obžalovanému tiež kládol na ťarchu zákernosť činu a skutočnosť, že vraždou chcel úmyselne zakryť predchádzajúci skutok znásilnenia. "Chcel ste túto dievčinu, o ktorej ste sa domnieval, že ju jednoducho môžete použiť," povedal Bonk. Čin podľa neho takisto ukazuje na pohŕdavý postoj Alího B. voči ženám. Súdna znalkyňa počas procesu hovorila o ťažkej poruche osobnosti a psychopatických rysoch u Alího B.

Po vražde odišiel Alí s rodičmi do Iraku, kde ho ale tamojšie úrady zadržali a vydali späť do Nemecka. K vražde sa priznal už v Iraku a potom znovu v Nemecku, zároveň ale poprel, že by ju znásilnil. Tvrdil, že s pohlavným stykom súhlasila. Prípad v Nemecku znovu rozprúdil diskusiu o azylovej politike. Množstvo politikov v tejto súvislosti varovalo pred populizmom a paušálnym obviňovaním migrantov. Samotný Alí B. sa musí v inom procese zodpovedať ešte zo znásilnenia jedenásťročnej dievčiny. Tento proces sa koná s vylúčením verejnosti.