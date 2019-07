Veľká zmena v obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov: Od roku 2023 aj tu zaplatíme eurom

Kuny vymenia za eurá. Chorvátsko sa ako 21. krajina v poradí môže stať štátom eurozóny. Oficiálne totiž podali žiadosť, a ak sa nič nepredvídateľné nestane, Chorváti prejdú na spoločnú európsku menu v roku 2023.

Obľúbená destinácia slovenských dovolenkárov vstúpila do Európskej únie v roku 2013. Vláda teraz dúfa, že do štyroch rokov prejdú z kún oficiálne na euro. Podľa prieskumu chorvátskej centrálnej banky podporuje prijatie eura 52 % Chorvátov, zatiaľ čo 40 % je proti.

Šéf slovenského rezortu financií Ladislav Kamenický hovorí, že pred Chorvátmi stojí ešte veľa úloh, no Slovensko ich podporí. „Ja sa osobne teším, že Chorvátsko tiež ide do procesu stať sa členom eurozóny. Myslím si, že je to dobrá správa,“ povedal Kamenický. Podľa neho budú musieť popracovať na verejnom dlhu, ktorý stále prevyšuje 60 % hrubého domáceho produktu.

Zoznam krajín, ktoré vstúpia do eurozóny, môže byť v najbližších rokoch vyšší. Záujem prejavili Rumuni či Burlhari. „Stále verím, že budúcnosť všetkých štátov EÚ je vnútri eurozóny. Euro je menou všetkých štátov,“ pripomenul komisár pre hospodárske a menové otázky Pierre Moscovici.