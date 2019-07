Lekári vyhlásili chlapca za mŕtveho: Tesne pred kremáciou sa naňho pozrela matka, stuhla jej krv žilách

Gandham Kiran (18) bol lekármi prehlásený za mŕtveho, no aj tak sa prebudil.

Podľa informácií portálu Mirror ho tesne pred kremáciou zachránila vlastná matka, ktorá si na ňom všimla obyčajnú maličkosť.Kiran upadol do kómy po tom, čo ochorel na hepatitídu. Lekári si mysleli, že je vo vegetatívnom stave, a o mladom chlapcovi, ktorý je študentom vysokej školy v Indii, tak prehlásili, že je mozgovo mŕtvy.

"Bola som zaskočená, okamžite som zburcovala našich príbuzných, ktorí privolali miestneho lekára," povedala jeho matka Saidamma. "Povedal nám, že môj syn má stále pulz, a odporučil nám neodpájať ho od prístrojov."

V nedeľu ho prepustili a v liečbe pokračujeme tak, ako nám poradili lekári," dodala jeho matka. Mladý muž bol prijatý do štátnej nemocnice v stredu 26. júna s vysokou horúčkou a zvracaním. Keď sa jeho stav kriticky zhoršil, premiestnili ho do inej nemocnice, v ktorej o týždeň nato, 3. júla, upadol do kómy. Doktori ho prehlásili za mozgovo mŕtveho, ale jeho matka ho odmietla odpojiť od prístrojov.

"Chcela som, aby poslednýkrát vydýchol u nás doma na dedine, takže som ho sem vzala aj so všetkými prístrojmi," vysvetlila Saidamma. V jeho posledný deň sa u nich zhromaždili priatelia a rodina, a vtedy si Saidamma všimla synove slzy.