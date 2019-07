Lukratívna ponuka zo Sicílie: Domy za euro idú na dračku, má to však háčik

Čoraz viac Britov si v Taliansku vychutnáva kávičku na slnečnom balkóne s výhľadom na vidiecku krajinu. Nie sú tam však na dovolenke, ale vo vlastnom – a domy si kúpili len za jedno jediné euro.

Čoraz viac talianskych dedín bojuje proti vyľudňovaniu týmto spôsobom. V Mussomeli na Sicílii v roku 2017 skúpili 500 prázdnych domov po ľuďoch, ktorí sa odsťahovali do miest. Za dva roky predali už 120 domov. Cena je len 1 euro, ale má to háčik. Pretože staré a opustené domy boli v zlom stave, nový majiteľ musí do roka investovať do opravy najmenej 20 000 eur.

Rovnako postupujú desiatky ďalších dedín od severu Talianska až po Sardíniu. Najúspešnejšia je zatiaľ dedina Gangi na Sicílii, kde predali už 300 domov záujemcom z Británie, USA, ale aj z Číny. Britská televízia Channel 4 ide o nich teraz nakrúcať seriál. Účinkovať v ňom bude aj Alexandra Stubbs, ktorá za 2 eurá kúpila rovno dva susedné domčeky v Mussomeli. Sú z 18. storočia, majú 3 poschodia a dokopy 100 štvorcových metrov. Alexandra práve dokončuje všetky papierovačky a chystá rekonštrukciu. Odhaduje, že nové podlahy, omietky, kúpeľňa a kuchyňa ju vy­jdú na 60 000 eur.