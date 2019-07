Románik Petry Vlhovej so známym trénerom: Ustojí láska ich vyťaženosť?

Na jednej strane neustále sústredenia a tréningy, na druhej množstvo aktivít. Najlepšia slovenská zjazdová lyžiarka Petra Vlhová je naozaj celý rok na cestách a jej nový priateľ Michal Kyselica zase pracuje na viacerých projektoch súčasne. Preto je otázne, ako si dokážu zladiť program, aby ich láska vydržala.

Držiteľka kompletnej medailovej zbierky z MS sa v úvode tohto týždňa pochválila na sociálnej sieti fotografiou so srdiečkom a priateľom, no jeho meno neprezradila. Už je však známe, že ide o známeho fitness trénera Michala Kyselicu, ktorý má aj viacero ďalších aktivít. V minulosti fotil tiež pre Nový Čas a teraz sa teší zo vzťahu so svetoznámou športovkyňou z Liptova.“ povedal nám kamarát Michala, ktorý nám svoj mobil nedvíhal. Jeho priateľ si myslí, že hoci má množstvo podnikateľských aj voľnočasových aktivít, nájde si dosť času, aby láska k Petre neochladla.tvrdí náš zdroj. Podobne ako Kyselica, aj Vlhová je celý rok rozlietaná a čas na dovolenku má v podstate len na jar po sezóne. Okrem toho jej čas vypĺňajú neustále sústredenia, tréningy, cestovanie, preteky či sponzorské aktivity. Aj teraz je už niekoľko dní v talianskom vysokohorskom stredisku Passo dello Stelvio. Okrem toho si však zjavne užíva aj svoj nový vzťah.