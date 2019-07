Cehlárik si voľno užíva po svojom: Počas prípravy jazdí na skejtborde

Najdlhšia sezóna v kariére. Hoci slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik (23) skončil v play-off AHL už 26. apríla, tímu Boston Bruins bol k dispozícii až do 12. júna, keď bol na programe 7. zápas finále Stanleyho pohára.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Aj keď v play-off NHL šancu nedostal, naplno nasával jedinečnú atmosféru a cez víkend s vedením Medveďov podpísal novú dvojcestnú zmluvu na rok za 700 000 dolárov(624 721 eur). Na novú sezónu sa začal pripravovať už v zámorí a teraz pokračuje doma v Žiline, kde chodí na ľad i skejtbord.

Peter Cehlárik odohral v uplynulej sezóne NHL 20 zápasov so ziskom 6 bodov (4+2). Hoci to je najviac z doterajších troch rokov strávených v zámorí, spokojný úplne nebol. „Spokojný som len s časom na ľade, ktorý som dostal, keď som bol hore. Do sezóny som šiel s inými plánmi. Chcel som už v kempe urobiť prvý tím, čo mi však nevyšlo. Musím byť na seba kritický,“ priznal šikovný útočník, ktorého perspektívu si uvedomuje aj vedenie Bostonu. Aj preto ho po vypadnutí farmárskeho tímu Providence v play-off AHL opäť povolali do NHL, aby bol v prípade potreby pripravený pomôcť. Na šancu márne čakal až do 7. zápasu finále play-off proti tímu S. Louis Blues, ktorý Boston doma nezvládol.

„Bolo to ťažké, keďže so skupinkou chalanov z farmy sme trénovali mimo prvého tímu. Na druhej strane bola úžasná skúsenosť už len vidieť zblízka dianie vo finále a ako rozhodujú najmenšie detaily. Bohužiaľ, Bostonu to nevyšlo, sklamanie bolo obrovské aj medzi nami, čo sme nehrali. Všetci chalani nás totiž brali medzi seba a aj najskúsenejší borci na čele so Zdenom Chárom nám dávali najavo, že patríme k nim a tvoríme jeden tím,“ priznal slovenský reprezentant. Zároveň je presvedčený, že aj v novej sezóne bude Boston opäť patriť medzi top favoritov profiligy. „Mladší hráči budú mať opäť viac skúseností z play-off, takmer všetci lídri zostávajú v Bruins a o svoje miesta sa pobijeme aj my ďalší. Všetci spoločne budeme chcieť odčiniť záver poslednej sezóny,“ ubezpečil Peter Cehlárik.

Už na jar mu vedenie Bruins dalo najavo, že s jeho službami počíta a cez víkend obe strany podpísali nový ročný kontrakt. „Mojím hlavným cieľom bude urobiť prvý tím, odohrať čo najviac zápasov v NHL a na konci sezóny si vybojovať jednocestný kontrakt. K tomu, samozrejme, postup do play-off a nech je sezóna taká dlhá ako teraz, len s víťazným koncom,“ zaželal si žilinský rodák. Už počas play-off mu kondičný tréner Roman Švantner poslal do zámoria tréningový plán, čím v podstate odštartoval prípravu na novú sezónu. „S Romanom sa pripravujem už tretí rok a teraz k nemu dochádzam trikrát do týždňa. V Krásne nad Kysucou zároveň chodievam na ľad,“ doplnil Cehlárik, ktorý na sociálnej sieti zverejnil aj fotografiu na skejtborde: „Objednal som si ho už pred dvoma rokmi v Amerike, no potom som mal operáciu ramena, tak som ho vytiahol až teraz. Keď som bol mladší, jazdil som na skejte a nezabudol som to. Je to trošku iné ako korčule, ale neriskujem a viem, čo si môžem dovoliť!“