Dominik Hrbatý a Fabian Cancellara počas tréningu o Tour de France: Sagan je ako Federer v tenise!

Vďaka zavalitej postave si vyslúžil prezývku Spartakus. Reč je o bývalom švajčiarskom profesionálnom cyklistovi Fabianovi Cancellarovi (38), ktorý vyhral osem etáp na Tour de France.

Na Sardínii sa s ním stretla slovenská tenisová legenda Dominik Hrbatý (41). Počas spoločného bicyklovania sa pozhovárali o viacerých zaujímavých témach, no najmä o výsledkoch a šanciach Petra Sagana na Tour!

Ako ste sa s Cancellarom spoznali?

Spoznali sme sa pred pár dňami. Sme totiž spolu na Sardínii v jednej športovej akadémii. On je sem pozvaný za cyklistickú, ja za tenisovú sekciu. Využil som aj možnosť si s ním zajazdiť. Volal ma potom znovu na druhý deň, ale zas až taký profesionálny cyklista nie som. Na oplátku sme však dohodnutí, že dáme spolu aj tenis. Bude to taký dvojboj.

Aký je Fabian z ľudskej stránky?

Deväťdesiat percent športovcov, ktorí niečo dosiahli a sú považovaní za veľké hviezdy, sú veľmi milí a príjemní ľudia. Taký je aj Fabian. Mnohé veci dosiahol tvrdou prácou a to ho drží pri zemi. Najviac vyskakujú len tí, čo nikdy nič nedosiahli. Rozhovory s ním boli veľmi zaujímavé.

Čo z nich vo vás najviac rezonovalo?

Vždy som mal určité predstavy o cyklistike, ktoré mi on vyvrátil. Ak chce byť človek profesionálnym cyklistom, musí byť na seba poriadne tvrdý. Všetko si musí oddrieť sám. Tréneri ho kontrolujú len cez nejaké dáta. Športovec potrebuje mať okolo seba ľudí, ktorí mu pomáhajú. Cyklista je na všetko sám. Vyberie sa na štvorhodinový tréning, kedy okolo seba nikoho nemá. Dokonca ani sprievodné auto. Robiť toto dvadsať rokov, to je neskutočne náročné.

Rozprávali ste sa aj o Peťovi Saganovi?

Jasné. Fabian presne hovoril, čo ho robí výnimočným. Má dar od Boha, no hlavne je to všetko o tréningu. Cyklisti sa väčšinou špecializujú na jednu vec. Peťo je však neuveriteľne všestranný. Z každého štýlu vie do jazdy dať niečo. Je ako Federer v tenise. Niektorí tenisti sú antukári, niektorí sú servismani, iní zase veľa nabehajú... Roger vie hrať na každom povrchu a prispôsobiť mu svoju hru. Presne toto isté dokáže Peter v cyklistike. Pre neho je variácia úplne prirodzená.

Sledujete Tour v televízii?

Nemám veľmi čas sledovať celé etapy, ale vždy si pozriem trebárs nejaké highlighty či prehľady pred alebo po etape. Som teraz na dovolenke, takže televízor pozerám málokedy.

Ako zatiaľ hodnotíte Peťove výkony?

Škoda, že nevyhral prvú etapu. Dúfam, že sa mu ale zo dve-tri podarí vyhrať. Formu na to má. Ako fanúšik vždy dúfam vo víťazstvá. Držím mu palce.

Donesie podľa vás zelený dres až do Paríža?

Dva týždne sú veľmi dlhá doba. Hlavne, aby sa mu nestalo nič zo zdravotnej stránky. Ak sa vyhne pádom, tak by to mohol dokázať.