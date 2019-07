Diváci RTVS zúria: Trpká príchuť Saganovho víťazstva

Slovenskému cyklistovi Petrovi Saganovi to konečne vyšlo. Na Tour de France ovládol piatu etapu a pripísal si tak celkové 12. víťazstvo na prestížnych pretekoch.

"To bolo ako naschvál, keď si išiel Peťo po víťazstvo," komentovala sklamaná diváčka Nikol. "Hanba, každý čaká na záverečný šprint a zrazu lego na obrazovke, ach bože, 21. storočie," nebral si servítku pred ústa divák Peter. "To je tak, keď Peťo ide vyhrať," dodal so žartom Michal.

Reakcia RTVS sa seba nenechala dlho čakať a čoskoro po etape priniesli vysvetlenie. "Vážení diváci, ospravedlňujeme sa za výpadok signálu v závere 5. etapy Tour de France napriek tomu, že problém bol na strane partnera, ktorý vyrába vo Francúzsku medzinárodný signál. Šlo o zábery z motorky a režisér vzápätí vybral pohľad inej kamery. O chvíľu zverejníme na facebooku video, kde si vychutnáte naplno radosť z víťazstva Petra Sagana," napísala RTVS na Facebooku.