Dráma pri zatýkaní: Žena kričala ako zmyslov zbavená, policajtov obvinili z brutality

Policajná hliadka mala plné ruky práce s mužom, ktorý parkoval na zakázanom mieste. Muži zákona si od dotyčného vypýtali vodičský preukaz, ktorý im odmietol dať. Situácia sa vystupňovala až do zatýkania. Muž vzdoroval a napadol policajta. Do incidentu sa zapojila aj neznáma žena, ktorá neustále kričala, že muž zomiera. Policajti boli obvinení z brutality, no dôkaz na videu to vylučuje.