Lístky na zápas s Chorvátskom čoskoro v predaji: Koľko zaplatíte za Modriča a spol?

Slovenský futbalový zväz (SFZ) prináša fanúšikom dôležité informácie k predaju a nákupu vstupeniek na kvalifikačný duel Slovensko - Chorvátsko, ktorý sa uskutoční 6. septembra o 20.45 h v Trnave na Štadióne Antona Malatinského. Predaj sa spustí 1. augusta o 12.00 h.

Cena vstupeniek je v 1. kategórii 52 eur, v 2. kategórii 28 eur. Bussines vstupenka stojí 180 eur. Zápas je označený organizátorom ako rizikový a vstupenky sa budú predávať na meno a priezvisko. Hosťujúci priaznivci majú svoj vyhradený sektor a do iného ich organizátor nevpustí. Predaj bude prebiehať iba on-line prostredníctvom maxiticket.sk, bude prebiehať do výkopu.