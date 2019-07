Odíde Pogba z Manchestru United? Kouč Solskjaer vyslal jasné stanovisko

Anglický futbalový klub Manchester United sa momentálne pripravuje na nový ročník Premier League v ďalekej Austrálii, kde v rámci desaťdňového sústredenia odohrá dva duely.

V Austrálii si United postupne zahrá proti domácemu Perthu Glory a Leedsu United. S "červenými diablami" odcestovali k "protinožcom" aj dve nové letné akvizície - Aaron Wan-Bissaka s Danielom Jamesom, najväčšiu pozornosť však púta Paul Pogba.

Francúzsky stredopoliar sa dlhodobo netají tým, že je ochotný prestúpiť do iného európskeho veľkoklubu. Najčastejšie sa skloňujú španielsky Real Madrid a taliansky Juventus Turín. "Prežil som skvelé tri roky v Manchestri, ale myslím si, že nastal správny čas, aby som si našiel novú výzvu niekde inde," uviedol ešte v júni Pogba.

"Počas leta je vždy veľa špekulácií ohľadom všetkých hráčov. Pre mňa je to tradičný biznis. Ak ste v Manchestri United, očakávate túto situáciu. Nemáme však žiadne konkrétne ponuky na žiadneho z futbalistov a Paul Pogba má u nás dlhodobý kontrakt. Sme Manchester United a nepredávame hráčov," zareagoval hlavný tréner Ole Gunnar Solskjaer po príchode do Austrálie.

Pogba prišiel do Manchestru v auguste 2016 z turínskeho Juventusu a na Old Trafford má platnú zmluvu do júna 2021. Zatiaľ odohral v drese United 142 súťažných zápasov, v ktorých strelil 31 gólov a na ďalších 29 prihral. S klubom však získal iba dve trofeje za prvenstvo v Európskej lige a Anglickom ligovom pohári.

"Ak je na trávniku, správa sa ako profesionál a tvrdo pracuje. Na tréningu bol fantastický a jeho prístup ma nikdy neznepokojoval," povedal nórsky lodivod, ktorý nahradil na lavičke United Portugalčana Josého Mourinha. Práve s ním mal Pogba v minulosti viaceré nezhody a už vtedy sa spomínal jeho odchod z anglického tímu.

Odlišný pohľad na budúcnosť majstra sveta z roku 2018 má agent Mino Raiola, ktorý chce svojho klienta dostať z Manchestru čo najskôr. "Hráč neurobil nič zlé. Vždy rešpektoval pravidlá a správal sa ako profesionál v každom ohľade. Klub však pozná jeho pocity už dlhšiu dobu a ja verím, že čoskoro nájdeme uspokojivé riešenie," dodal kontroverzný hráčov zástupca.