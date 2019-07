Cestujúcich čaká peklo: Železničná doprava pri Šali bude prerušená až do odvolania

Železničná oprava medzi Šaľou a Tvrdošovcami zostáva prerušená v oboch smeroch až do odvolania.

Dôvodom je nehoda, pri ktorej sa v utorok 9. júla vykoľajili v stanici Trnovec nad Váhom štyri vozne súpravy nákladného vlaku. Namiesto osobných vlakov premáva v úseku náhradná autobusová doprava. Medzinárodné spoje sú z Budapešti do Bratislavy a späť smerované cez Rusovce a Rajku. Predpokladané meškania vlakov odhadujú železničiari na 50 až 100 minút.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) začali bezprostredne po nehode pracovať na odstránení následkov a opätovnom sprejazdnení úseku. "V súčasnosti dochádza k výmene výhybkových častí a poškodených podvalov na prvej koľaji a následne bude zrealizovaná smerová a výšková úprava výhybiek a priľahlých koľají," informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč.

Premávka na prvej traťovej koľaji by mala byť podľa Lukáča obnovená v stredu vo večerných hodinách, a to pre traťovú rýchlosť 30 kilometrov za hodinu. Sprejazdnenie druhej traťovej koľaje nie je vzhľadom na náročnosť prác do konca tohto týždňa reálne. "Pri odstraňovaní následkov nehody na nej je takisto potrebná súčinnosť dopravcu, ktorého vlak sa vykoľajil," uviedol Lukáč.

Nákladný vlak patriaci súkromného prepravcovi sa vykoľajil v utorok krátko po 6.30 h. Pri nehode sa nikto nezranil, nehoda však spôsobila značné materiálne škody. "Došlo k polámaniu koľají, poškodeniu troch nákladných vozňov, zničeniu prevážaného tovaru a zastaveniu dopravy. Škody budú vyčíslené postupne," informovala polícia. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.