Thaiboxer Paleš ťahá neuveriteľnú šnúru: Na Enfusion neprehral už 4 roky za sebou

Od Třinca cez Trenčín, Kanárske ostrovy až po Žilinu. Taká bola sezóna thaiboxera Milana Paleša (27). Na okruhu svetovej bojovej šou Enfusion nenašiel rodák spod Dubňa premožiteľa ani v tomto ročníku.

Na každej zo štyroch zastávok upútalo žilinského bojovníka niečo iné. „V Česku to bola pekná aréna, španielske Tenerife ma zase zaujalo svojou krásou. V Trenčíne bolo vypredané hľadisko a doma v Žiline neopísateľná atmosféra,“ spomína si Paleš.

Sezónu hodnotí pozitívne, hovorí, že bola úspešná. „Avšak, náročná. Tri zápasy nasledovali v krátkom časovom, oddychovať nebolo kedy. Za mnou je veľa ťažkých zápasov, udržať nastavený trend nebolo jednoduché, no pod hlavičkou Enfusion som opäť nesklamal. V tomto smere si nemám čo vyčítať.“

Zakopnutie nášho thaiboxera však predsa len prišlo. Na začiatku roka nestačil v srdci Považia na ukrajinského niekoľkonásobného šampióna Vitaliyho Dubinu. „Bol šikovný. Urobil parádičku, a hoci už ku koncu nevládal, zvládol to,“ krúti hlavou Milan Paleš. Paradoxne, so skúsenejšími bojovníkmi v sezóne nemal väčšie problémy. „Dubina má obrovskú prax, absolvoval množstvo zápasov,“ vysvetľuje.

Thaiboxer žilinského Diamond Gymu/FPD rastie z roka na rok, zdoláva súperov a stúpa i v rebríčku Enfusion. „Za tých päť rokov je to stále lepšie, v ringu sa cítim istejšie. Pribúdajú aj knockouty,“ prezrádza Paleš. Aktuálne figuruje na 9. mieste vo váhe do 70 aj 72,5 kilogramov. „Očakávam, že na základe posledných výsledkov pôjdem vyššie. Či to bude 8. miesto, alebo ešte lepšie postavenie sa rozhodne na základe vystúpení ostatných bojovníkov.“

Paleša však už teraz eviduje komunita thaiboxerov skoro v celej Európe. „Keď prídem do Holandska či Belgicka, súperi vedia, že ich môžem ohroziť alebo minimálne potrápiť. Páči sa mi, že už nehrám druhé husle. To je tá čerešnička na torte.“

Palešova sezóna

December 2018

Enfusion Třinec (72,5 kg, 3 x 3 min.): víťazstvo - Yasinn Baitar (Maroko) 3:0 na body

Február 2019

Muay Thai Evening Trenčín (72,5 kg, 3 x 3 min.): prehra - Vitaliy Dubina (Ukrajina) 1:2 na body

Marec 2019

Enfusion Tenerife (70 kg, 3 x 3 min.): víťazstvo - José Belo (Španielsko) K.O. v 3. kole

Apríl 2019

Enfusion Žilina (72,5 kg, 3 x 3 min.): víťazstvo - Nordin Van Rosmalen (Holandsko) 3:0 na body