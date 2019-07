Žena poprosila spolubývajúceho, aby sa jej postaral o kvety: Keď ich po pár dňoch uvidela, takmer onemela

Poznáte to. Chystáte sa na dovolenku a riešite, komu zveríte všetko živé, čo doma máte.

Lauren French z Londýna plánovala zahraničnú cestu do New Yorku na niekoľko mesiacov, a tak potrebovala spoľahlivého človeka, v spoločnosti ktorého to jej milované rastliny prežijú.

Voľba padla na jej spolubývajúceho Jacka, ktorého považovala za perfektného kandidáta. No absolútne nečakala, že ju môže prekvapiť spôsobom, akým to urobil. Keď jej po niekoľkých dňoch poslal fotky, skoro odpadla od úžasu. Úlohu poňal skutočne kreatívne a k jej piatim kvetinám správal pomaly ako k vlastnej frajerke!

"V piatok ráno som odletela do Ameriky a po troch dňoch som dostala tieto fotky. Úplne ma nimi dostal. Jack je, jednoducho, najlepší. Stále vtipkuje a vytvára na byte pozitívnu atmosféru," dodala Lauren, ktorej príspevok na Twitteri získal 166-tisíc lajkov.