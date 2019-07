Milan vyšiel na Chopok, s takým výhľadom však nepočítal: Je šialené vidieť to na začiatku leta!

Horúčavy na území Slovenska niekoľko nasledujúcich dní vonkoncom nehrozia. Kým Bratislavčanov už stihol prekvapiť chladnejší vietor, Milan z Liptovského Mikuláša zažil niečo bláznivejšie!

Ako informovala pred pár dňami stránka iMeteo.sk, do našej oblasti prúdi studený vzduch. Cez deň by mali teploty dosahovať maximálne okolo 25 stupňov Celzia a v noci približne 10 až 16 stupňov. Na severe, v horách a dolinách je však ešte chladnejšie. Svoje o tom vie aj Milan z Liptovského Mikuláša, ktorému sa v stredu ráno naskytol pohľad na zasnežený Chopok! "Nech sa páči, dnes 10. júla ráno na Chopku," okomentoval jeho fotografiu administrátor vo facebookovej skupine Priznania a zazitky vlekarov a lanovkarov. Bláznivé výkyvy počasia, zdá sa, nekončia len aprílom, no po novom pokračujú aj počas leta.

Aké počasie nás čaká koncom týždňa?

Predpoveď počasia na štvrtok - Premenlivá oblačnosť a ojedinele - najmä na severe a východe prehánky. Denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 st. Prevažne severozápadný vietor do 30 km/h, v nárazoch do 45 km/h.

Predpoveď počasia na piatok - Prevažne polooblačno. Neskôr od západu pribúdanie oblačnosti a postupne miestami, najmä v západnej polovici územia prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na severe miestami okolo 19 st. Slabý, cez deň prevažne juhozápadný vietor 2 až 6 m/s (5 až 20 km/h).