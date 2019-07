Kráľovskú rodinu čakajú zmeny: Alžbeta chce využiť zákon z roku 1937, Charles by sa mal dočkať

Britská kráľovná Alžbeta II. oslávila tento rok 93. narodeniny. Je obdivuhodné, že stále plní mnoho z oficiálnych funkcií vládkyne Spojeného kráľovstva a že ich plní 67 rokov.

Lenže síl jej mesiac po mesiaci ubúda, preto sa rozhodla, že po 95. narodeninách využije Zákon o regentstve z roku 1937 a urobí z princa Charlesa princa regenta. Ten tak bude oficiálne vládnuť Spojenému kráľovstvu, hoci titul kráľovnej bude do smrti patriť Alžbete II. Jedinú vec, ku ktorej princ regent nebude smieť vydať kráľovský súhlas, je zákon o zmene poradia následníctva na trón či zákon o zmene škótskej cirkvi.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Zákon o regentstve z roku 1937 upravuje funkciu regenta - zástupcu kráľa či kráľovnej - v prípade, že ten kvôli neplnoletosti či príliš pokročilému veku nie je sám schopný vykonávať plne všetky funkcie ako hlava štátu.Princom regentom sa stane v 72 rokoch. To sa môže javiť ako vysoký vek, ale jeho matka v takom čase plnila funkcie kráľovnej ešte v plnom výkone.

Princ Philip má už 98 rokov, a ak sa odovzdania moci regentovi dožije, stane sa z neho the Guardian of the Queen - Strážca kráľovnej. ,,Už prebiehajú debaty o tom, že akonáhle dosiahne 95 rokov, zrejme spomalí a podľa všetkého použije Zákon o regentstve.Mnoho z nich už prevzal, otváral parlament a konferenciu Commonwealthu," uviedol expert Phil Dampier v rozhovore pre Royal Box.