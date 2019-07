Češka Strýcová v prvom grandslamovom semifinále: Znie to šialene a stále sa mi trasie hlas

Barbora Strýcová porazila vo štvrťfinále Wimbledonu 7:6, 6:1 domácu tenistku Johanne Kontaovú a v 33 rokoch si zahrá prvé grandslamové semifinále v kariére. V ňom sa vo štvrtok stretne so sedemnásobnou víťazkou londýnskeho turnaja Serenou Williamsovou z USA. Vo štvrťfinále skončila prekvapivá wimbledonská púť Karolíny Muchovej, ktorá prehrala 5:7, 4:6 s Ukrajinkou Eline Svitolinovou.

Strýcová vo Wimbledone odohrala v roku 2003 svoj prvý grandslam a po 16 rokoch sa na londýnskej tráve dostala na centrálny dvorec a dočkala sa životného úspechu. V stretnutí s Kontaovou, osemfinálovou premožiteľkou Petry Kvitovej, prehrávala už 1:4, ale dokázala prvý set vyhrať v tajbrejku 7:5. V druhom sete plzenská rodáčka dominovala a po hodine a pol premenila prvý mečbal, keď nervózna Kontaová zahrala loptu za základnú čiaru.

Dlhoročná česká fedcupová reprezentantka predviedla vo svojom prvom dueli na wimbledonskom centrálnom kurte takmer dokonalý výkon. Zaznamenala len deväť nevynútených chýb, z toho iba šesť z hry, zatiaľ čo jej súperka štyridsaťtri. "Bol to jeden z najlepších zápasov, aké som tu odohrala. Stále tomu nemôžem veriť. Znie to šialene a stále sa mi trasie hlas," povedala Strýcová v televíznom rozhovore bezprostredne po zápase. Do semifinále postúpila na svojom 53. grandslame.

ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Barbora Strýcová (ČR) - Johanna Kontová (19-V. Brit.) 7:6 (5), 6:1, Jelina Svitolinová (8-Ukr.) - Karolína Muchová (ČR) 7:5, 6:4, Simona Halepová (7-Rum.) - Šuaj Čang (Čína) 7:6 (4), 6:1, Serena Williamsová (11-USA) - Alison Riskeová (USA) 6:4, 4:6, 6:3