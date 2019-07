Z týchto dvoch kamaráti nebudú: Jeremy Hunt reaguje na Trumpove vyjadrenia o Mayovej

Aktuálne tvíty amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorých kritizuje britskú premiérku Theresu Mayovú a jej vládu, sú "neúctivé a nespravodlivé". Vyhlásil to v utorok britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.

"Priatelia hovoria otvorene, takže budem i ja: tieto poznámky sú neúctivé a nespravodlivé voči našej premiérke a mojej krajine," odkázal minister takisto na Twitteri. "Vaši diplomati odovzdávajú svoje súkromné názory (ministrovi zahraničných vecí) a rovnako i naši!" dodal v narážke na roztržku, ktorú vyvolal únik diplomatických depeší britského veľvyslanca v Spojených štátoch Kima Darrocha.

Hunt, ktorý sa spolu so svojím predchodcom vo funkcii Borisom Johnsonom uchádza o vystriedanie Mayovej na čele vládnucej Konzervatívnej strany, tiež vyhlásil, že ak sa mu podarí uspieť, Darrocha ponechá na veľvyslaneckom poste.

Uniknuté depeše, v ktorých Darroch označil Trumpa za nekompetentného, neschopného a nestabilného, zverejnil v nedeľu týždenník The Mail On Sunday. Americký prezident na ne odvtedy viackrát reagoval.

"Strelený veľvyslanec, ktorého Británia nastrčila do Spojených štátov, nie je niekým, kým by sme boli nadšení, je to veľmi hlúpy chlap," napísal Trump v sérii príspevkov na Twitteri. Americký prezident opäť zaútočil aj na britskú premiérku Theresu Mayovú, pokiaľ ide o tzv. brexit: "Išla svojou vlastnou bláznivou cestou, nedokázala to urobiť. Pohroma!" Mayovej vláda britskému veľvyslancovi vo Washingtone v pondelok opäť vyjadrila svoju "plnú podporu".