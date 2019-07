Súd oslobodil kotlebovca Mizíka za nenávistný status: Bez trestu vďaka Facebooku?!

Kotlebovci vs. prokurátori 2:0. Taká je bilancia v trestných prípadoch členov strany ĽSNS.

Najvyšší súd najprv v apríli neuznal argumenty generálneho prokurátora a extrémistickú stranu napriek jeho návrhu nerozpustil, v utorok rozhodol v prospech iného člena kotlebovcov - Stanislava Mizíka (55). Ten tvrdí, že status, ktorý bol uverejnený pod jeho menom na internetovej sociálnej sieti, nepísal on. Najvyšší súd tomu uveril a potvrdil verdikt Špecializovaného trestného súdu. Znamená to, že si na internete môže písať kto chce, čo chce?

Kontroverzný status na sociálnej sieti, ktorý po novom nenapísal Stanislav Mizík, sa týkal udelenia štátnych vyznamenaní pomenovaných podľa výrazných slovenských historických osobností. Podľa príspevku neznámeho rasistu štúrovci nemali Židov radi „kvôli ožobračovaniu slovenského národa - úžerníctvu a tiež aj kvôli náboženským otázkam“. Autor, ktorý bol pod statusom podpísaný ako Stanislav Mizík, tým naznačoval, že ocenenia pomenované po štúrovcoch by preto nemali byť udeľované občanom so židovským pôvodom.

Mizík odmietol v prípade vypovedať, no jeho obha-joba bola postavená na tom, že nevie narábať s počítačom, čo mu na súde dosvedčil jeho stranícky kolega Milan Uhrík. Polícia sa snažila zistiť, kto status písal, avšak nepodarilo sa im podľa súdu dostatočne preukázať, že to bol skutočne poslanec. Podľa Najvyššieho súdu Špecializovaný trestný súd postupoval správne a odvolanie prokurátora potvrdil. Kotlebovci boli s rozhodnutím spokojní.

Hŕstka z nich bola prítomná aj na pojednávaní a po vynesení rozsudku tlieskali. „Máme z toho úprimnú radosť. Išlo o politický proces, čo sme tvrdili od začiatku,“ povedal poslanec ĽSNS Rastislav Schlosár. Prokurátor sa vyjadriť nechcel. „Prokurátor ÚŠP rešpektuje právny názor súdu, hoci jeho právny názor bol odlišný. Kým nebude mať ÚŠP doručené rozhodnutie NS SR v písomnej podobe, nebude sa k nemu vyjadrovať,“ uviedla hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová.

Prečo nezistili autora

Problémom stotožniť autora príspevku bola zrejme neochota Facebooku spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, čo do obžaloby napísal aj samotný prokurátor. „Informácie od relevantného vlastníka Facebooku nie je možné získať, vzhľadom na legislatívu štátu Kalifornia USA, keďže ide o verbálny delikt, ktoré nie sú v USA trestné,“ tlmočil z obžaloby predseda senátu Najvyššieho súdu.

To, že polícia v takýchto prípadoch ťahá za kratší koniec, potvrdil aj IT bezpečnostný analytik z firmy Aleph Infosec Patrik Hudák. „Bez súčinnosti Facebooku nemali takmer žiadnu šancu nájsť autora statusu. Každý príspevok na internete zanecháva stopy, napríklad v podobe tzv. IP adresy. Ak im Facebook neposkytol informácie, tak polícia nemohla vedieť, z akej IP adresy bol príspevok odoslaný a nemohli tak požiadať poskytovateľa internetového pripojenia, aby im stotožnil osobu, ktorá v danom momente danú IP adresu používala,“ uviedol Hudák, podľa ktorého by bolo ťažké dokázať, že pri počítači sedela podozrivá osoba, aj keby Facebook spolupracoval. "Pokojne to dotyčný môže hodiť na pomstychtivú frajerku," dodal s úsmevom.

„Poznáme prípad z USA. V kauze zvanej Silk Road polícia určila pravdepodobného zakladateľa čierneho trhu s drogami na internete, avšak chýbali jej priame dôkazy, že to bol naozaj on. Poznali však jeho prezývku a museli ho chytiť priamo pri čine - keď bol práve na svojom laptope prihlásený v sanfranciskej verejnej knižnici. Dvojica agentov v utajení zinscenovala bitku, aby mu iný príslušník mohol vziať laptop bez toho, aby ho stihol zablokovať,“ vysvetlil Hudák.

Súd: Prečo je Mizík nevinný

- v Mizíkovom počítači nenašli dátové stopy s kľúčovými slovami zo statusu

- nenašiel sa dôkaz o pripojení Mizíkovho počítača na internet v čase pridania statusu na Facebook

- prizvaný znalec pripustil, že status nemusel písať Mizík

Nejde o nebezpečný precedens

Marek Benedik, právnik

Tento prípad neznamená, že každý si na Facebooku môže písať, čo chce. Súd dospel k záveru, že nebolo preukázané, že status napísal Mizík. Prokurátorovi sa nepodarilo vyvrátiť obhajobu obžalovaného. Súd by podľa všetkého rozhodol inak, ak by mal preukázané nad rozumnú pochybnosť, že autorom statusu je Mizík. Tým netvrdím, že sa stotožňujem s tým, ako súdy vyhodnotili relevantné okolnosti prípadu.