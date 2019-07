Blondínka sa rozhodla vyjsť s pravdou von: Budete prekvapení, ako v skutočnosti vyzerá

Žena, ktorej sa na pleti objavilo akné v tridsiatich rokoch, odhalila prekvapujúcu cestu, vďaka ktorej sa naučila svoje bolestivé rany prijať a tolerovať.

Kat Neubrand na boj s bolestivým stavom svojej pokožky používala silnú vrstvu make-upu a aplikácie na úpravu fotografií, píše portál News. Napriek tomu, že si červenú a zapálenú pokožku zakrývala a priatelia ju podporovali, povedala, že mala depresiu, pretože si jej červené fľaky až moc uvedomovala. Spoliehala sa tak na „masku“, ktorá jej pomáhala preniesť sa cez problémy.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Avšak jej mentálny boj sa skončil v momente, keď sa rozhodla prestať upravovať selfie fotky a namiesto toho ukázala svetu svoju pokožku. „Keď sa mi vyvinulo akné v mojich 30 rokoch, bola som naozaj deprimovaná. Pýtala som sa sama seba: Prečo sa mi to deje?“ opisuje svoje pocity Kat.

„Cítila som sa úplne osamotená, pretože nikto z mojich priateľov alebo rodiny nemal a ani nemá cystické akné,“ hovorí Kat. Avšak keď v decembri 2018 dosiahol jej stav „najhorší“ bod a jej akné bolo už také rozsiahle, že ho nedokázala zakryť, Kat spravila závažné rozhodnutie – prestala ho skrývať.

„Moje akné bolo také zlé, že som ho už nedokázala zakryť a už som ani nechcela svoje fotografie upravovať. Cítila som, že sa na sociálnych sieťach vydávam za niekoho iného, a tak som sa rozhodla, že to musím ukončiť,“ hovorí 30-ročná Kat.

Povedala, že celé to bolo až desivé, ale našťastie mala okolo seba ľudí, ktorí ju podporili a považovali jej rozhodnutie za správnu vec. Odvtedy zdieľala na sociálnych sieťach neupravené fotografie, ktoré zobrazovali jej „boj“ s akné, depresiou a úzkosťou v nádeji, že môže pomôcť aj niekomu inému. „Dostala som ohromnú podporu od mojich priateľov a tiež od neznámych ľudí, čo som vôbec nečakala. Byť schopná zdieľať túto podporu s ostatnými a pomáhať im bola neskutočná odmena. Akné je úplne normálne a nikto by sa za to nemal hanbiť,“ povedala Kat.

Blondínka zo San Jose v Kalifornii nikdy kožné problémy nemala a len občas sa jej na tvári niečo vyhodilo. Spočiatku bola veľmi prekvapená, keď sa jej cystické akné objavilo len niekoľko týždňov po oslave 30. narodenín. Pôvodne si totiž myslela, že „na akné je príliš stará“. Teraz je zástankyňou pozitívneho pohľadu na pokožku a chce ľuďom ukázať, že sú krásni a nemusia žiť podľa nereálnych štandardov krásy.

„Ako som rástla, nikdy som nemala vážnejšie kožné problémy, ak nerátam sem tam nejakú vyrážku na začiatku 20-ky. Až keď som mala 30 rokov, sa mi akné zhoršilo. Vyrážky sa mi objavovali častejšie, boli väčšie a časom sa mi viac zapaľovali,“ povedala Kat a jedným dychom dodala: „Zdieľanie môjho príbehu na Instagrame mi pomohlo vo viacerých smeroch. Dokážem hovoriť pravdu a svoje neistoty už nemusím skrývať. V bežnom živote som istejšia, a preto si veľmi cením všetkých ľudí, ktorí ma na tejto ceste podporujú. Už sa necítim sama.“

Fitnesska zverejnila na Instagrame fotku brucha, ľudia jasajú: Ak čakáte kocky, mýlite sa

Kat sa o svoju pleť stará, čo zahŕňa čistenie a hydratáciu, a tiež sa rozhodla dať si odstrániť antikoncepčný implantát, aby si mohla akné úplne vyliečiť. Za svoju pokožku sa už nehanbí a chce, aby sa všetci tí, ktorí sú v podobnej situácii ako ona, cítili rovnako. „Nepotrebuješ filtre a Photoshop, aby si bola pekná. Musíme sa prestať naháňať za nereálnymi ideálmi krásy len preto, že to tvrdí spoločnosť. Rôznorodosť je očarujúca a práve vaše nedokonalosti vás robia krásnymi,“ dodala sebavedomá Kat.