Slavomír († 40) neprežil zrážku áut v Novákoch: Otca troch dcér zabilo auto v protismere

Na svoje milované deti už bude, žiaľ, dohliadať len z neba. Muži zákona vyšetrujú tragickú dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v pondelok v Novákoch.

Mladý vodič (27), sediaci za volantom hyundaia, podľa polície nečakane prešiel do protismeru. Nasledoval čelný náraz s fordom, v ktorom sedel Slavomír († 40) z Nitry. Otec troch dcér už nemal žiadnu šancu zrážke zabrániť. Obe autá zostali po búračke totálne zdemolované. Kým mladík z hyundaia skončil s ľahkými zraneniami, Slavomír našiel za volantom svoju smrť...

Tri dievčatá navždy prišli o svojho milovaného otca Slavomíra († 40). Osudnou sa mu stala pondelková cesta do Novák. „K dopravnej nehode malo dôjsť tak, že 27-ročný vodič, jazdiaci na aute zn. Hyundai v smere od centra Novák na Prievidzu, prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti jazdiacim autom zn. Ford,“ povedal policajný hovorca Pavol Kudlička.

Na miesto okamžite vyrazili záchranári aj hasiči, žiaľ, Slavomírovi nedala čelná zrážka žiadnu šancu na prežitie. „Pri dopravnej nehode 40-ročný vodič forda utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Druhý vodič utrpel ľahké zranenia a bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Vyšetrovateľ z Prievidze začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ dodal Kudlička. Vodič hyundaia skončil v bojnickej nemocnici.

Všetko pre deti

Rodina Slavomíra spolu s jeho kamarátmi len veľmi ťažko nesú obrovskú tragédiu, ktorá sa stala. „On bol taký dobrý človek. Snažil sa robiť všetko pre dcérky, ktoré miloval najviac na svete. Najhoršie na tom je, že on za tú nehodu nemohol. On už fakt nemal kam ísť, keď sa to auto v protismere na neho rútilo. Sme z toho všetci v šoku,“ opísal so smútkom v hlase Slavomírov kamarát Peter (38). Najhoršiu ranu však dostali práve Slavove tri dievčatá. Najstaršia z nich bude o pár mesiacov oslavovať 18. narodeniny. Žiaľ, pre krutú ranu osudu na oslave bude chýbať jeden z najbližších ľudí v jej živote...