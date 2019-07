Životný úspech slovenského tenistu Filipa Poláška: S Dodigom postúpili už do semifinále Wimbledonu

Slovenský tenista Filip Polášek dosiahol na grandslamovom turnaji vo Wimbledone životný úspech. Spolu s Chorvátom Ivanom Dodigom sa prebojovali už do semifinále štvorhry, keď v utorok vo štvrťfinále zdolali holandsko-novozélandský pár Wesley Koolhof, Marcus Daniell 6:2, 7:6 (1) a 6:3.

Slovenský daviscupový reprezentant spolu so svojim spoluhráčom výborne returnovali, štyrikrát zobrali súperom podanie. K triumfu im dopomohli aj zdravotné problémy Marcusa Daniella, ktorého pre problémy so slabinami niekoľkokrát ošetrovali.

Slovensko malo naposledy zastúpenie medzi elitnou osmičkou v mužskom wimbledonskom debli v roku 2005, keď do štvrťfinále postúpil tandem Dominik Hrbatý, Michal Mertiňák. Polášek, ktorý sa vlani po piatich rokoch vrátil do tenisového profikolotoča, sa v onlajn vydaní svetového deblového rebríčka posunie na 42. miesto.

S Dodigom, wimbledonským finalistom z roku 2013, majú na tráve All England Clubu už istú spoločnú prémiu 135.000 libier. V dueli o postup do finále narazia na víťazov večerného duelu (18.05 SELČ) Marcelo Melo (Br.), Lukasz Kubot (Poľ.) - Nicolas Mahut, Edouard Roger-Vasselin (obaja Fr.).

Z postupu Poláška do wimbledonského deblového semifinále mal veľkú radosť generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška. "Je to skvelý osobný úspech Filipa, ktorý sa vlani vrátil na okruh ATP. Pre slovenský tenis je výborné, že má svoje zastúpenie v druhom wimbledonskom týždni. Byť medzi štyrmi najlepšími deblovými pármi na najslávnejšom grandslame je super výsledok. Filip má výbornú formu a veľmi by som mu želal, aby si zahral wimbledonské finále tak ako v minulosti Daniela Hantuchová. S Dodigom, ktorý je vynikajúci deblista, si sadli. Vyradili už dva nasadené páry, v tejto fáze turnaja je už všetko otvorené," povedal pre TASR Moška.

muži - štvorhra - osemfinále:

Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (Chor./SR) - Wesley Koolhof, Marcus Daniell (Hol./N.Zél.) 6:2, 7:6 (1), 6:3