Mindráky Studenkovej z pribúdajúcich rokov: Starnutie je strašidelné

Staroba jej naháňa hrôzu! Herecká diva Zdena Studenková (65) je považovaná za jednu z najkrajších slovenských žien vo svojom remesle a rozhodne o tento status nechce prísť.

Uznávaná umelkyňa, ktorá je povestná tým, že povie, čo si myslí, tentoraz nešetrila ani seba. Bez obalu prehovorila o peripetiách, ktoré jej prináša starnutie a ako sa s ním pasuje v súkromí i na divadelných doskách. Zdena priznala, že účinnou medicínou na neúprosne plynúci čas je pre ňu o 17 rokov mladší partner, hudobník Braňo Kostka (48).

Studenková patrí medzi stálice filmu aj divadla a mnohé ženy pri pohľade na ňu blednú závisťou. Umelkyňa však na pribúdajúce roky oslavné ódy nespieva. „Starnutie pre ženu je čosi strašidelné. Pochopiteľne, sú ženy, ktoré sú nastavené inak - sú matky, obetujú sa rodine, kašlú na to, ako vyzerajú ráno v zrkadle... Ja som nastavená inak. Možno som trochu pyšná, ale mne záleží na tom, ako vyzerám. Takéto ženy sa potom ťažšie zmierujú so starnutím. Keď niekedy začujem v divadelnej hre repliku ,vy, taká stará...‘, poviem si, ,dočerta, veď som stará,´ hoci sa tak vnútorne necítim,“ uviedla herečka v rozhovore pre Slovenské národné divadlo.

O Braňovi nepochybuje Šesť krížikov na chrbte Studenkovej robí škrt cez rozpočet aj v práci. „Herečka v istom veku prechádza od postáv femme fatale k postavám babičiek. Medzitým je veľká fuga a vtedy herečkám často povedia: „Nie je pre teba práca.“ Ja si myslím, že je, že sú vo svete autorky, napríklad Shelagh Stephensonová, ktorá napísala Pamäť vody, ktoré vypovedajú aj o tomto veku,“ posťažovala sa umelkyňa.

Na svoj dátum narodenia sa však môže smelo pozrieť vďaka mladšiemu partnerovi. „Som veľmi rada, že som vstúpila do vzťahu s Braňom, ktorý je síce o 17 rokov mladší, ale za 26 rokov, ktoré sme spolu, som nikdy nezapochybovala o správnosti tohto rozhodnutia. Pre mňa ako pre ženu je nesmierne dôležitý pocit, že som milovaná,“ dodala Zdena.

Viac ako drahý krém proti vráskam totiž na ženu zaberajú mužove slová. „Nemám pocit, že by môj partner vnímal moje starnutie. V živote mi to Branko nepovedal, nedal mi to najavo nijakým spôsobom,“ ospevovala Studenková svojho chlapa už vlani v Novom Čase Nedeľa.