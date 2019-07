Donald Trump vystupňoval svoju kritiku Británie: Katastrofa!

Donald Trump vystupňoval svoju kritiku Británie. Po veľvyslancovi, ktorého uniknuté depeše spôsobili roztržku, americký prezident zaťal vyššie a pustil sa aj do britskej premiérky Theresy Mayovej.

Na začiatku bol únik dôverných správ od britského veľvyslanca v USA. Sir Kim Darroch v nich označil Trumpovu administratívu za neschopnú. Americký prezident následne vyhlásil, že s ambasádorom nebude viac rokovať. Britská vláda sa však za neho postavila, čo Trumpa rozčúlilo ešte viac.

„Ambasádor by sa mal porozprávať s premiérkou Mayovou o vlastnej krajine, o tom, ako zlyhali rokovania o brexite. Povedal som Therese Mayovej, ako uzavrieť dohodu, ale ona si vybrala vlastnú bláznivú cestu a nedokázala to urobiť. Katastrofa! Nepoznám ambasádora, ale povedali mi, že je to pompézny blázon,“ rozpísal sa Trump na sociálnej sieti. Nezabudol podpichnúť, že Británia bude mať aj tak čoskoro nového premiéra.

Práve to je však kameň úrazu. Ak nový premiér ponechá veľvyslanca vo funkcii, bude sa roztržka s USA prehlbovať. Ak ho odvolá, bude doma čeliť kritike, že je len poskokom amerického prezidenta.