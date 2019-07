Počas plavby po Karibiku 18-mesačná Chloe vypadla z náručia dedkovi: Detaily tragédie na výletnej lodi

Rodina sa stále nevie spamätať z obrovského nešťastia, ktoré sa stalo osudným pre 18-mesačné dievčatko Chloe Wiegand. Dedkovi vypadla z okna luxusnej výletnej lode z výšky 45 metrov a pomôcť sa malému anjelikovi už nedalo. Výlet, na ktorý sa veľmi tešili, sa ani nezačal.

Na sedemdňovú plavbu sa vybrala celá širšia rodina z Indiany - okrem Chloe aj jej starší brat, rodičia a starí rodičia z oboch strán. V nedeľu poobede sa rodinná idylka premenila na obrovskú tragédiu. Luxusná loď Freedom of the Seas spoločnosti Royal Caribbean so 4 000 pasažiermi kotvila na začiatku cesty v San Juane, hlavnom meste Portorika. Dedko batoľaťa sa vtedy rozhodol, že mu ukáže krásy okolia cez okno. Salvatore Anella si zobral malú Chloe do náručia v jedálni na 11. palube výletnej lode poobede okolo pol piatej.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V jedálni sú veľké okná a podľa svedkov jedno bolo otvorené. Práve to sa malej Chloe stalo osudným. Dedko mal posadiť malú do okna, stratil balans a Chloe vypadla von. Spadla z výšky 45 metrov na betónové mólo a aj napriek tomu, že ju ihneď previezli do nemocnice, zraneniam podľahla. Podľa výpovedí pasažierov počuli obrovský krik, plač a náreky. Výkrik bolesti patril matke batoľaťa Kimberly Schultz Wiegand. „Počuli sme to, lebo sme boli blízko. Obzrel som sa práve kvôli kriku matky. Ten tón, krik bolesti takejto povahy - to sa nedá porovnať s nijakým iným zvukom,“ povedal jeden zo svedkov.

Otca dieťaťa identifikovali médiá ako policajného dôstojníka Alana Wieganda. Salvatore, ktorému malá vypadla z náručia, je otcom Alanovej manželky Kimberly. Nikto z celej rodiny sa nevie spamätať zo situácie. Vyšetrovanie tragédie stále pokračuje.

Freedom of the seas