Vojvodkyňa Meghan po pôrode opäť pomýšľa na prácu: Lukratívna ponuka

Pred tým, než sa z Meghan Markle (37) dostala do kráľovskej rodiny a stala sa mamou, bola obľúbenou herečkou. Teraz by rada mala svoj vlastný stĺpček vo Vogue.

Meghan sa o svojej novinárskej budúcnosti má dohadovať so šéfkou Vogue Annou Wintour (69). Tento skvelý nápad mala vojvodkyni vnuknúť jej dlhoročná kamarátka Amal Clooney (41) - práve tá ju podporuje aj v jej charitatívnej činnosti, ktorej by sa jej články mali týkať.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Meghan by chcela písať pravidelný stĺpček so zameraním na jej charitatívnu prácu. Mama malého Archieho sa však na titulke neobjaví. Túto ponuku odmietla, pretože si myslí, že by to pútalo pozornosť iba na ňu a nie na veci, ktoré sú dôležité. Buckinghamský palác odmieta tieto nové Meghanine ambície zatiaľ komentovať. Vojvodkyňa by chcela, aby jej stĺpčeky boli publikované v americkom i britskom vydaní Vogue.