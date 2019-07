Janko Lehotský si splnil detský sen: Keď ho v ňom uvidíte, zaručene ho neprehliadnete

Keď pred dvomi rokmi oslávil 70 rokov, kamaráti ho potešili originálnym darčekom. Celoživotný fanúšik motorizmu Janko Lehotský (72) od nich dostal britského krásavca - autíčko Triumph Spitfire 4. Nám ho exkluzívne ukázal.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Kedysi, ešte za socializmu, som sa vozil na takomto MG, mám rád angličáky. Už od detstva,“ smeje sa. „Priatelia dobre vedeli, aký mám vkus a túžby. A ja som to neodmietol,“ dodáva šibalsky.

Hoci bolo autíčko vyrobené ešte v roku 1970, k muzikantovi sa dostalo v skvelom stave a vraj na ňom nemusel a najmä nechcel nič prerábať. „Veruže nie, už bolo takéto načančané, nemenil som farby ani pruhy.“ A už vôbec sa v ňom nevŕtal, hoci k motorom má veľmi blízko. „Mám na to opravárov, ktorí rozumejú aj autám z minulých čias. Nechávam to na servis, aby som to nepokazil,“ tvrdí.

Keď je pekný deň, Janka v ňom môžete stretnúť v uliciach Bratislavy alebo na Záhorí. Zaručene ho neprehliadnete. „Najčastejšie idem smerom na Lozorno a späť,“ vysvetľuje s tým, že pozornosť okolia má zaručenú. „Zdravia ma úplne neznámi a ukazujú jednotku, tak neviem, čo to znamená,“ baví sa.