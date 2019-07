Borisa Valábika preslávili MS v hokeji: Objaví sa aj v seriáli?

Ocitol sa na rázcestí a dennodenne rieši, čo ďalej so životom. Okolo bývalého hokejistu Borisa Valábika (33) sa počas nedávnych majstrovstiev sveta, ktoré pre divákov RTVS rozoberal z pozície experta, strhol poriadny mediálny ošiaľ. Následne dostal množstvo zaujímavých ponúk, z ktorých si teraz nevie vybrať.

Posledné mesiace je okolo vás viac mediálneho šumu. Vytĺkli ste z tejto rýchlej slávy niečo?

Sú nejaké možnosti, o ktorých sa bavíme, na stole mám ponuku do televízneho seriálu, črtajú sa rôzne spolupráce. Nemám však žiadneho marketingového poradcu, agenta, ľudí, s ktorými by som sa porozprával, čo je vhodné a čo nie. Učím sa, potácam sa novým životom úplne sám a všetko preberám len so svojou priateľkou. Zvažujem to veľmi racionálne, robil som to tak aj v minulosti, vždy som hľadal najmä perspektívu. Viem tiež, že toto všetko, čo sa okolo mňa deje, raz zhasne.

Vraveli ste, že máte na stole aj ponuku do seriálu. Ako ste na ňu zareagovali?

Ešte som sa nerozhodol. Pre mňa to nie je rozhodnutie na hodinu a rovnako sa staviam aj k ďalšej spolupráci s RTVS. Či v nej pokračovať, alebo pôjdem iným smerom... Som človek, ktorý veľa analyzuje, robil som to tak celú kariéru, čo nebolo dobré... Niekedy je moja hlava mojou najväčšou prekážkou. Ale poznám sa a keď sa už na niečo dám, tak sa neobzerám dozadu.

Ten seriál sme však zahovorili. O čo presne ide?

(smiech) Ak to bude aktuálne, tak to nechám na kompetentných, aby s tým vyšli von. Určite by som však nešiel do niečoho, kde by som sa musel pretvarovať, kde by som musel byť herec so všetkým, čo k tomu patrí. A nie je to len o peniazoch.