Bývalá milenka prehovorila o vzťahu s Gottom: Tak takú drzosť si k nemu dovolila máloktorá žena

Spevák Karel Gott oslavuje 80 rokov a pri tej príležitoti odhaľuje spomienky s ním mnoho ľudí, ktorí mu počas ôsmich desaťročí skrížili cestu.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Pre Rytmus života naňho zaspomínala Monika Vořechovská, zaslobodna Tejkalová (50), ktorá bola modelka a ako tanečnica sprevádzala speváka Jiřího Korna. S maestrom v 90. rokoch prežila románik, teraz opísala, ako na jednom nakrúcaní všetko začalo. ,,Mala som na sebe taký priliehavý úbor, aj keď som vždy bola dievča krv a mlieko. Pamätám si, že najprv prešiel okolo mňa, ani som nevedela, že je to on, ale vedela som, že je to niekto. Jeho kúzlo osobnosti bolo veľmi silné, až ma zamrazilo,“ opísala Monika, ako preskočila iskra.

,,Vedela som, že si ma všimol. Požiadal ma o číslo, ale ja som ho odbila s tým, že si ma má nájsť v telefónnom zozname. Bola som vlastne dosť drzá. Musel sa snažiť, vlastne ani neviem, kde to číslo nakoniec získal,“ porozprávala po rokoch. Mama, ktorá sa o ich vzťahu dozvedela z novín, jej vzťah s výrazne starším Gottom neschvaľovala. ,,Povedala mi, či si nemyslím, že by Karel bol skôr vhodnejší partner pre ňu než pre mňa,“ prezradila Monika pre Rytmus života.

Ich vzťah skončil po roku, spevák vtedy často cestoval po vystúpeniach. ,,Asi na mňa žiarlil, keď bol v zahraničí, ale nemal dôvod. Ako sa rozkríklo, že som tá ,Gottova bláznivá tanečnica od Korna´, nikto si nič nedovolil,“ vysvetlila. ,,Prežila som s ním jedny krásne Vianoce. To je pekná spomienka, ku ktorej sa ale už dnes nevraciam,“ dodala s tým, že jej Gott daroval vzácne hodinky. ,,Bol veľkorysý,“ doplnila jeho bývalá láska.