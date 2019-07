Matečná sľubuje vyššiu úrodu: Máme sa ale pripraviť na klimatické zmeny

Poľnohospodári sa musia podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej pripraviť na klimatické zmeny, dôsledkom ktorých je sucho.

Okrem pestovania suchuodolných odrôd by mali na poliach urobiť opatrenia na zadržiavanie vody, ďalej by sa mali zamerať na dostatok organickej hmoty v pôde a na vápnenie pôd. Nedostatok vápnika totiž spôsobuje, že všetky ostatné živiny sú pre rastliny neprístupné. „Kombinácia vápnenia, organickej hmoty a zlepšenie hospodárenia na pôde by zlepšili aj hospodárenie s vodou,“ povedala na žatevnom výjazde na poliach Poľnohospodárskeho družstva Hlohovec Matečná. Ministerstvo disponuje odhadmi, podľa ktorých by úrody mali byť vďaka májovým dažďom o niečo vyššie. Poľnohospodári priamo na poli oponovali, že májové odhady poznačil suchý jún a preto sú už neaktuálne.

Podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha optimistický výhľad z konca mája je po suchom júni už menej optimistický. „Čo je veľmi dôležité pre spotrebiteľa, na Slovensku dopestujeme 1,6 milióna ton pšenice, spotrebujeme približne 600 tisíc ton a ostatnú vyvezieme, teda v tej základnej komodite sme veľmi sebestační. Cena pšenice má na konečný výrobok, chlieb, pečivo, iba minimálny vplyv, keďže tvorí len asi 25 percent z nákladovej ceny výrobku,“ povedal Macho. Čo sa týka vodozádržných opatrení, organického hnojenia a vápnenia pôdy, poľnohospodári sú podľa neho pripravení robiť tieto opatrenia, ale potrebujú k tomu aj podporu, aby mali rovnaké podmienky ako poľnohospodári inde v Európskej únii.

Predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Trnave Oliver Šiatkovský skonštatoval, že. „Podpísal sa pod to suchý apríl, v máji síce pršalo, ale v júni prišli opäť suchá a veľmi vysoké teploty, časť obilnín zahorela. V prípade pšeníc a jačmeňov to bude mať vplyv aj na ich kvalitu, takže ružové okuliare už nemáme,“ povedal.

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec hospodári na výmere zhruba 4 500 hektárov pôdy, z toho 80 percent sa nachádza v zvlnenom teréne. Družstevníci sú podľa predsedu Antona Ceba v dvoch tretinách žatvy, v prípade tvrdých pšeníc zaznamenali veľmi nízke úrody na úrovni 3,5 tony na hektár a v prípade mäkkých pšeníc 4,5 tony, čo je v tomto podniku podpriemer. Družstvo však diverzifikuje svoju produkciu, okrem obilnín pestuje aj mak, cukrovú repu, hrach, hrozno a ďalšie plodiny.