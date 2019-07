Jednoducho a bezpečne. A najmä pohodlne

Peňaženky patria do histórie, plaťte jednoducho mobilom. Klienti Slovenskej sporiteľne môžu po novom aj s Apple Pay.

Chvíle, keď ráno venčím psa, si pohodlne užívam. Sú pre mňa rituálom, ktorý mi pomáha naladiť sa na nastávajúce povinnosti a úlohy. Túto časť dňa mám jednoducho rád. Avšak občas mi pípne esemeska: „Miláčik, keď sa budeš vracať, kúp cestou čerstvé pečivo.“

Ja rozmýšľaniu mojej manželky rozumiem. Veď som vonku, nie je problém zastaviť sa v blízkych potravinách. Má to však jeden háčik – nemám pri sebe ani peniaze, ani kartu. A tak prosba o „nákup cestou domov“ sa vlastne zmení na prvú tortúru dňa: musím najskôr zájsť domov po peňaženku, prejsť do obchodu, nakúpiť a znova sa vrátiť domov. „Zbohom buď, pohoda,“ vzdychnem si, zavolám na psa a idem plniť želania svojej drahej polovičky.

Otvoriť galériu Zdroj: Špeciálny projekt

Tak zaplať jednoducho mobilom

Keď si pri raňajkách dovolím pred rodinou vzniesť malú námietku, aký veľký výkon som hneď z rána musel podať, aby som zabezpečil čerstvo upečené a chutné žemle, tak môj syn ma uzemní: „To si nemohol platiť jednoducho mobilom?“ Nemôžem sa ani uraziť, pretože má pravdu.

Platba mobilom je naozaj jednoduchá. Dá sa využiť u všetkých obchodníkov, ktorí prijímajú bezkontaktné platby. Na Slovensku na vyše 45 000 miestach. Aj v tých našich malých potravinách pod barakom. Stačí, keď podobne, ako pri platení kartou, k platobnému terminálu priložíte svoj inteligentný mobilný telefón. Ak ste klientom Slovenskej sporiteľne, na platenie mobilom môžete využívať nielen smartfón so službou Google Pay, odteraz aj so službou Apple Pay.

Platba mobilom je nielen jednoduchá, ale aj rýchla. Namiesto niekoľko desiatok sekúnd zvášho času spotrebuje asi tak dve sekundy: v prvej vytiahnete mobil, v druhej ho priložíte k terminálu a hotovo, zaplatené. Pri sume do 20 eur netreba telefón ani odomykať. Pri väčších sumách musíte mať telefón odomknutý, či už PIN-om, obrazcom, odtlačkom prsta alebo skenom tváre. Nečudo, že mobile payment dnes predstavuje najmodernejší spôsob platenia za tovar.

A ak rozmýšľate nad bezpečnosťou údajov, obavy z ich zneužitia môžete rovno zažehnať. Aplikácia Apple Pay pri komunikácii mobilu s terminálom u obchodníka neprezrádza skutočné číslo platobnej karty, ale používa náhodne vygenerované číslo, ktoré nie je možné dešifrovať. Údaje platobnej karty sú tak chránené. A hoci detailné podrobnosti fungovania svojho platobného systému spoločnosť Apple nezverejňuje, isté je, že Apple Pay používa najbezpečnejšie štandardy elektronických platieb, aké len ľudstvo vymyslelo.

Zákazníci Slovenskej sporiteľne, ktorá Apple Pay prináša na Slovensko ako jedna z prvých bankových inštitúcií, môžu službu využívať nielen pri bezkontaktných nákupoch v obchodoch, ale aj na nákupy cez internet, samozrejme, túto službu musia internetové obchody podporovať.

Otvoriť galériu Zdroj: Špeciálny projekt

Jednoducho a pohodlne

„Jasné, že môžem,“ povedal som s úsmevom svojmu „drzému“ potomkovi a hneď som si šiel stiahnuť Apple Pay do svojho mobilu. Podľa návodu na stránke www.slsp.sk som zadal údaje svojej debetnej karty. A s vedomím, že hotovosť, kartu a vlastne celú peňaženku si môžem pohodlne zabúdať alebo vedome nechávať doma, a to nielen pri venčení psa, sa pohoda do môjho života znova vrátila.