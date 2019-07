Sexi premena Celeste Buckingham: Nové vlasy, nový muž?

Ako sa hovorí, medzi prvé veci, na ktoré sa podujme žena po rozchode, patrí nový účes. Kým niektoré ženy volia radikálne premeny, speváčka Celeste Buckingham (24) sa priklonila k prirodzenosti.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Po tom, čo sa speváčka Celeste Buckingham rozišla s Alešom Mlatilíkom, urobila drobné zmeny aj mimo osobného života. "Život je zmena... teda aspoň na chvíľu. A možem ísť na dovolenku," napísala na svojom Instagrame Celeste k sexi fotke s novým zostrihom.

Ako upozornila čitateľka Katka, v hashtagoch pod príspevkom dáva zbohom príčeskom a víta prirodzenosť. A hoci speváčku rozchod zasiahol, v najbližšom období sa veru má na čo tešiť! Celeste sa totiž predstaví napríklad na populárnom festivale Sziget. Budapeštiansky festival sa bude konať od 7. do 13. augusta 2019 a mladá speváčka vystúpi hneď po Florence + the Machine. Účasť tvári zo Slovenska na ňom býva naozaj nízka, z našich speváčok tam bola ešte v roku 2012 Zuzana Smatanová. V kariére to má Celeste dobre našliapnuté... a ktovie, časom možno príde aj nová láska!