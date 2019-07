Fotka, ktorá obletela svet: Tento odkaz by si mala prečítať každá slobodná a bezdetná žena po tridsiatke

Poznáte to! Skončili ste školu a vy ešte niekoľko rokov po záverečných skúškach nie ste šťastne vydaté matky.

A stále sa vás niekto pýta otázky na telo, hoci vás ani dobre nepozná. Témy o deťoch a svadbách sa stali predmetom diskusie pod zámienkou, aby "reč nestála." Lenže ono to nie je to isté, ako keď sa s niekým rozprávate o počasí. Sú to osobné veci, do ktorých nikoho nič nie je.

Myslí si to aj Leanne Ward, odborníčka na výživu, ktorá zverejnila fotku držiac v rukách papier s jej statusom. "Mám 30 rokov, nie som vydatá, nemám deti a je to OK!" čím jasne naznačuje myšlienku, ktorú rozvila v priloženom statuse:

"Prečo sa ľudia, ktorých sme nejakú dobu nevideli, alebo totálni cudzinci, pýtajú, či sme vydaté a či máme deti? Často dostávam správy od celkom neznámych ľudí, ktorí sa zaujímajú o môj vzťah, kedy sa vydám a prečo ešte nemám deti. Je to nepríjemné a aby som bola úprimná, aj hrubé.

"Ak sa dáte do reči so starou známou, alebo ešte horšie, s neznámou ženou, spýtajte sa, ako sa má alebo či je v poriadku. Môžete sa stať prvou osobou, ktorá jej pomôže...

A vy, ktorí si myslíte, že v živote zaostávate: verte mi, nie je to pravda! Hoci sa môže zdať, že každý okolo vás sa vydáva a má deti, je to len o vašom sústredení sa na danú vec. Verte mi, že rovnaký počet ľudí rieši nové vzťahy, rozchody, štúdium, cestovanie, výpoveď v práci, zmenu kariéry,.. Neexistuje nič také ako správny a nesprávny spôsob života - každý z nás robí všetko, čo je v jeho silách a úprimne, ak ste šťastní, je to to jediné, na čom záleží.

Takže bez ohľadu na to, kde sa práve v živote nachádzate, nie ste pozadu. A nie ste ani vpredu, ani na vrchole, ani na dne. Ste presne tam, kde musíte byť. Takže prestaňme sa pýtať otázky, aby sa ľudia cítili horšie a zaujímajme sa o to, ako sa majú. Byť láskavý je to, na čom tiež záleží."