Hotelový hosť sa akoby prepadol pod zem: Keď otvorili jeho izbu, zdvihol sa im žalúdok

Odporný nález! Po tom, čo vtrhli do hotelovej izby jedného z hostí, naskytol sa im desivý pohľad.

Tragická udalosť sa stala v jednom z hotelov v britskom Derby. Anthony Salvador († 47) tam bol ubytovaný od októbra minulého roka. No v marci si všimli, že dlhšie ho už nevideli. Rozhodli sa preto otvoriť jeho hotelovú izbu.

Keď vošli dnu, naskytol sa im odporný pohľad. Telo Salvadora tam ležalo v značnom stupni rozkladu. Ba dokonca sa nedalo identifikovať, či ide skutočne o neho. No napokon pomohli jeho dve tetovania – jedno na chrbte, druhé na pravom ramene.

So stanovením príčiny smrti mal problém aj patológ. Na tele však nevidel žiadne známky cudzieho zavinenia. Pri vyšetrovaní vyšlo najavo, že Salvador sa liečil z depresií a z bipolárnej poruchy. Takisto trpel cukrovkou 2. stupňa. „U pacientov s diabetom typu 2 existuje riziko náhlej smrti, to mohlo byť príčinou jeho úmrtia, hoci to nemôžem potvrdiť,“ cituje Daily Mirror patológa, doktora Hitchcocka.