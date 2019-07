Z chlapca, ktorého šikanovali, sa stal model: Takého muža nikde inde nenájdete!

Špecifický vzhľad môže človeku v bežnom živote uškodiť, no vo svete modelingu je veľmi vítaný.

Egypťan Mahmoud Hassan (25) by túto vetu s určitosťou potvrdil, keďže v 13 rokoch sa u neho začala prejavovať choroba "bielych škvŕn" - vitiligo.

Kvôli strate pigmentu si počas školských čias vyslúžil rôzne nepekné prirovnania a kým deti v ňom videli "kravu" či "zebru", on dnes svoju "fľakatú" pokožku vníma ako umelecké dielo. Nebolo to však vždy tak a fľaky sa roky snažil zakryť, pretože sa nevedel s touto odchýlkou vyrovnať. „Pre mňa to bolo naozaj ťažké obdobie. Bol som v rozpakoch a robil som všetko preto, aby som to skryl pred mojimi priateľmi."

Mahmoudovi trvalo dlho, kým prekonal pochybnosti o sebe samom. Keď však dostal možnosť vstúpiť do sveta modelingu, prejavila sa v jeho zmýšľaní obrovská zmena. V súčasnosti zverejňuje fotografie svojej kože a inšpiruje ostatných, aby prijali to, čo ich odlišuje, čo ich robí výnimočnými. "Teraz k svojmu telu pristupujem ako k umeleckému dielu," dodáva model, ktorý je zároveň inštruktorom zimných športov.