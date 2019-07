Televízia pomohla žene nájsť biologickú rodinu: Pravda, ktorú sa po 62 rokoch dozvedela ju úplne odrovnala

Ženu adoptovali, keď mala tri mesiace. Po rokoch sa rozhodla vypátrať svoju biologickú rodinu a výsledok ju šokoval.

Ako 62-ročná sa Kathleen Fraser-Jackson stretla so svojou biologickou matkou. Po dlhých rokoch sa konečne dozvedela, prečo ju dala na adopciu, no to nebolo najväčšie prekvapenie. Kathleen vystúpila v televíznom programe Good Morning Britain (Dobré ráno Británia), kde porozprávala o svojom živote.

Vysvetlila, že jej mama, v tom čase 25-ročná, mala počas štúdia v Spojenom kráľovstve vzťah s mužom z Jamajky. Neplánovane splodili dieťa, no nechať si ho nemohli. "Jej mama, moja babka to rázne odmietla. Povedala, že bude akceptovať hocičo, len nie čierne dieťa v rodine," cituje ženu portál The Sun. Kathleen adoptovali, no jej náhradná matka zomrela, keď mala tri roky. Ako 5-ročnú ju poslali do internátnej školy, kde sa dozvedela o adopcii. "Dovtedy som to nevedela. Zrazu som si uvedomila, že som stratila dve mamičky. Cítila som sa ako nikto," spomína Kathleen.

Po dlhých rokoch bez odpovedí sa prihlásila do televízneho programu Long Lost Family, ktorý jej pomohol vypátrať rodinu pomocou DNA testov. Biologická mama Kathleen momentálne žije v Kanade a má dve deti Alison a Grahama. To však nie sú jediní súrodenci, ktorých má. Mama prezradila Kathleen, že s Jamajčanom počala 4 roky pred jej narodením ešte jedno dieťa menom Jean. Aj ju dali na adopciu. Kathleen a Jean sa po rokoch odlúčenia stretli a spoločne odcestovali na za biologickou mamou a dvomi nevlastnými súrodencami.

Tým však príbeh o hľadaní rodiny nekončí. DNA testy odhalili, že biologický otec Kathleen mal dieťa aj s inou ženou. Sestry zistili, že majú ďalšieho nevlastného brata menom Teddy. Muž dokonca býva len niekoľko kilometrov od bydliska Kathleen. S biologickým otcom sa však už stretnúť nestihla, zomrel pred dvomi rokmi.

"Konečne mám rodiny. Multikultúrnu rodinu, ktorá žije na viacerých kontinentoch. Cítim sa byť milovaná," uzavrela rozprávanie šťastná Kathleen.