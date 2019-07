Kritici zdvíhajú varovný prst: Trumpove plánované clá môžu spôsobiť nedostatok výtlačkov Biblie

Vydavatelia náboženskej literatúry tvrdia, že najnovší návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na uvalenie cla na čínsky dovoz by mohol vyústiť do nedostatku výtlačkov Biblie.

Informovala o tom v pondelok agentúra AP. Milióny kusov tejto knihy - podľa niektorých odhadov 150 miliónov alebo viac - sa totiž ročne vytlačia práve v Číne. Kritici navrhovaných colných sadzieb tvrdia, že Biblia sa tak stane pre zákazníkov drahšou a uškodí to aj evanjelizačnému úsiliu kresťanských organizácii, ktoré Bibliu rozdávajú.

Riaditeľ úseku náboženskej literatúry vo vydavateľstve HarperCollins Mark Schoenwald dúfa, že Trumpova administratíva nemieni uvaliť "daň z Biblie" na spotrebiteľov a náboženské organizácie. Hovorkyňa HarperCollins vyhlásila, že podľa odhadov sa v USA predá ročne 20 miliónov kusov Svätého písma.

Navrhovaná 25-percentná colná tarifa by sa vzťahovala na všetky druhy kníh, ale kritici tvrdia, že by to neprimerane poškodilo predovšetkým Bibliu a publikácie pre deti. S oboma skupinami totiž súvisia špecifické tlačiarenské požiadavky, na ktoré sú čínske spoločnosti pripravené, zatiaľ čo domáce nie.

Šéf evanjelikálneho združenia kresťanských nakladateľov (ECPA) Stan Jantz uviedol, že v Číne sa produkuje vyše polovica celosvetového nákladu Biblie. Uvalenie Trumpovho cla podľa neho poškodí záujmy organizácií, ktoré rozdávajú Bibliu a zároveň to sťaží podmienky vydavateľstiev, ktoré chcú Bibliu predávať za prijateľnú sumu.

"Historické knihy sú tradične oslobodené od cla," dodal Jantz.