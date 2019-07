Cestujúci, obrnte sa pevnými nervami! Vykoľajený vlak na západe Slovenska ochromil železničnú dopravu

Po pol 7 ráno museli železničiari prerušiť dopravu v úseku Tvrdošovce - Šaľa pre vykoľajenie nákladného vlaku v stanici Trnovec nad Váhom.

O situácii informovali na sociálnej sieti. Doplnili, že predpokladané meškanie vlakov bude cca 50 minút. Doprava v úseku Tvrdošovce - Šaľa je nahradená autobusovou dopravou.

Vykoľajenie vlaku ovplyvnilo aj EC vlak smerujúci do Prahy, ktorý musel ísť odklonom cez Nitru. ZSSK muselo odrieknuť jeden osobný vlak do Komárna aj Rex, ktorým sa mali cestujúci dostať do Bratislavy.