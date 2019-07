Božského Káju zbožňujú aj za hranicami: Píšu o ňom ako o svetovej hviezde a ikone!

Nemecké médiá o Gottovi píšu ako o svetovej hviezde alebo ikone

Za prvú svetovú hviezdu z Česka, ikonu populárnej hudby alebo Zlatý hlas z Prahy označujú nemecké médiá Karla Gotta pred jeho 80. narodeninami, ktoré oslávi v nedeľu. Magazín Stern pri tejto príležitosti priniesol aj rozhovor s českým spevákom, ktorý v ňom priznáva, že každý deň cíti, ako mu tikajú hodiny.

Agentúra DPA o Gottovi v profile píše ako o Sinatrovi Východu a zlatom hlase z Prahy a pripomína, že sa vôbec nemusel stať spevákom. "Pretože sa vyučil za elektromontéra v ČKD v Prahe a vystupoval len pomimo." Za konečný prielom v jeho kariére považuje agentúra rok 1963, kedy Gott, ktorý medzitým začal študovať na konzervatóriu, prvýkrát vyhral súťaž Zlatý slávik. Počas ďalšej kariéry ju potom ovládol ešte 41 krát.

DPA v texte cituje šéfredaktora Literárnych novín Petra Bílka, podľa ktorého je Gott národnou ikonou, ktorej hlas sprevádzal celé povojnové generácie v čase ich prvých lások. Zo všetkých spevákových hitov agentúra za ten najznámejší označuje pieseň Včielka Maja. "To jediné, čo ma vedie k zamysleniu, je to, že to vyzerá, ako by som nemal žiadne iné veľké hity," hovorí ku sláve tejto piesne Gott v rozhovore pre Stern. "Ale čo si môže spevák viac priať, než mať hit, ktorý oslovuje rad generácií až dodnes?" Fotogaléria 8 fotiek v galérii

V rozhovore tiež priznáva, že v minulosti opakovane uvažoval o možnosti opustiť Československo a odísť na Západ. "Ale potom som myslel na to, že by to nebolo fér voči môjmu publiku doma," uviedol. Interview sa vracia aj ku spevákovým zdravotným problémom z posledných rokov. "Lekári mi povedali: 'Ešte pred 15 rokmi by ste už bol mŕtvy'. Takže som tu, ale len preto, že dnes technika a chémia a skúsenosti doktorov moje neuveriteľné prežitie umožnili," povedal Gott o rakovine, s ktorou bojoval v roku 2015.

Kariéru českého umelca zhŕňa aj server nordbuzz. "V 80 rokoch sa môže Karel Gott obzrieť za kariérou, ktorú zažije len málo hudobníkov. Viac ako 900 piesní, odhadom 30 miliónov predaných nahrávok a zdanlivo nekonečné množstvo cien charakterizujú hudobné pôsobenie tohto Čecha," konštatuje server.