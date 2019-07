Na letisku sa našiel opustený kufor: Zistíte, čo sa v ňom ukrývalo, zatmie sa vám pred očami

Na parkovisku bejrútskeho medzinárodného letiska sa našla batožina s viac ako 14 kilogramami zlata a hotovosťou v dolároch a eurách v hodnote zodpovedajúcej v prepočte sume cca 784-tisíc eur. Nálezca podľa libanonskej agentúry NNA batožinu odovzdal polícii, ktorá potom majiteľa zatkla.

V kufri bolo 14,95 kilogramu zlata, ktorého hodnota činí vyše 588-tisíc eur. Obsahoval tiež 170 000 dolárov (vyše 151-tisíc eur) a 632 000 eur v hotovosti. Majiteľom je libanonský občan, ktorý pricestoval do Libanonu z Toga cez Etiópiu lietadlom etiópskych aerolínií. Muž bol zadržaný, pretože colníkom ohlásil len prevoz zlata, ale nie hotovosti, píše NNA. Správa agentúry neobsahuje údaje o povolených limitoch pre prevoz zlata.

V apríli 2017 však libanonský denník The Daily Star napísal, že je nelegálne cestovať s viac ako 200 gramami tohto drahého kovu. Práve vtedy úrady zadržali zásielku 90 kilogramov zlata pašovaného do Bejrútu z Dubaja. Podľa blízkovýchodného denníka The National je letisko v Bejrúte známe zlou organizáciou. Za bezpečnostné úlohy tam zodpovedajú tri rôzne agentúry, čo vedie k nezhodám aj súpereniu medzi nimi. Libanonský list L'Orient-Le Jour v decembri napísal, že riaditeľ letiskovej bezpečnosti nemá právo potrestať za chybu letiskovú políciu ani colníkov. Stanica Fox News vlani v septembri uviedla, že práve cez bejrútske letisko dodáva Irán zbrane spojeneckému siitskemu Hizballáhu, čo je libanonská organizácia. Libanonské úrady toto obvinenie popreli.