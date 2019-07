Palestínsky minister naložil Trumpovi: Európanom na rozdiel od Američanov dôverujeme

Palestínčania budú vždy pripravení investovať čas a energiu do rozvíjania vzťahov s Európskou úniou a budú otvorení dať jej šancu zohrať veľmi dôležitú úlohu v akomkoľvek budúcom mierovom pláne medzi nimi a Izraelčanmi. Kým Američanom nedôverujú, Európanom áno.

V rozhovore s ČTK to v pondelok po stretnutí so svojím českým náprotivkom Tomášom Petričkom (ČSSD) povedal palestínsky minister zahraničia Rijád Málikí. Svoj výrok zdôvodnil tým, že EÚ je pre vytvorenie palestínskeho štátu po boku Izraela, odmieta zaberanie palestínskeho územia silou rovnako ako izraelskú anexiu východného Jeruzalema a budovanie židovských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu.

Na otázku, či sa šance na mierové riešenie palestínsko-izraelského konfliktu od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do úradu znížili, Málikí odpovedal: "Absolútne, iste. Bez debát. Američania sa dištancovali od tradičnej americkej pozície riešenia v podobe dvoch štátov ... ak sa pozriete na ich rozhodnutie a činy od uzavretia nášho zastúpenia vo Washingtone - na uznanie Jeruzalema ako hlavného mesta Izraela, presun americkej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema, zastavenie všetkých príspevkov palestínskej samospráve, zastavenie príspevkov Úradu OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe (UNRWA) a na uzavretie amerického generálneho konzulátu vo východnom Jeruzaleme, bude vám jasné, že Američania zaujali úplne protipalestinský postoj," povedal Málikí.

Svojimi krokmi tak podľa Málikího Washington dal najavo, že nie je nestranným sprostredkovateľom a v otázke palestínsko-izraelských mierových rokovaní prestal byť "veľmocou" a stal sa "malým hráčom vo vnútornej politike Izraela". To všetko prispelo k rozhodnutiu palestínskeho vedenia bojkotovať nedávnu konferenciu k ekonomickej časti amerického mierového plánu pre mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, ktorá sa konala v Bahrajne.

Trumpov zať Jared Kushner, ktorý bol Bielym domom poverený vypracovaním mierového plánu, ktorého zverejnenie opakovane odkladal, na konferencii predstavil plán na vytvorenie investičného fondu s 50 miliardami dolárov pre projekty na Západnom brehu Jordánu, v pásme Gazy a pre palestínske komunity v regióne. Investície majú ísť do zdravotníctva, školstva, energetiky a vodného hospodárstva, nových technológií, turistiky a poľnohospodárstva. Politickú časť plánu chcú Spojené štáty zverejniť neskôr.

Málikí v tejto súvislosti zdôraznil, že akceptovať ekonomický plán bez politického nemožno. Bez politického riešenia, ktoré by prinieslo vytvorenie nezávislého palestínskeho štátu v hraniciach z roku 1967 a ktorého hlavným mestom by bol východný Jeruzalem, sa totiž podľa Málikího možno domnievať, že by americký ekonomický plán iba slúžil k predĺženiu izraelskej okupácie, čo je pre Palestínčanov neakceptovateľné. Hoci sa zástupcovia niektorých blízkovýchodných štátov na konferencii v Bahrajne zúčastnili, aj oni trvajú na vytvorení nezávislého palestínskeho štátu a svoju pozíciu nebudú nijako meniť, doplnil Málikí.

Zdôraznil, že riešenie v podobe dvoch štátov je tiež stanoviskom medzinárodného spoločenstva. Naopak proti vytvoreniu nezávislého palestínskeho štátu je podľa Málikího izraelský premiér Benjamin Netanjahu. "Kushner a ďalší (predstavitelia Trumpovej administratívy) vzali izraelské zámery a preložili ich do angličtiny. V skutočnosti to nie je americký plán, ale Netanjahuov plán, ktorý nemôže nikto akceptovať a ktorý je odsúdený na zánik. Aj keď sa to budú snažiť presadiť sto rokov, nenájdu jediného Palestínčana alebo Araba, ktorý by to akceptoval," uzavrel palestínsky minister zahraničia.